Seulement cinq matchs au programme cette nuit mais on n’a pas eu le temps de s’ennuyer, parfait pour préparer au mieux un Mercredi Panzani. Le Thriller entre Mavs et Clippers, le sursaut des Knicks ou encore la raclée des Kings aux Nets. Que s’est-il passé ces dernières heures en NBA ? Bah, c’est l’heure du résumé de la nuit.

LES RÉSULTATS DE LA NUIT

Pelicans – Grizzlies : 113-102

Mavericks – Clippers : 103-101

Jazz – Knicks : 111-118

Blazers – Spurs : 117-110

Kings – Nets : 153-121

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

LE TOP PICK EN TTFL : Luka Doncic

LE TOP 10 : juste ici

QUELQUES SOUVENIRS DE LA NUIT

Terence Davis showed out tonight for the Kings 🔥 31 PTS

9 REB

4 AST

3 STL

7 3PM pic.twitter.com/527xHweLAC — NBA (@NBA) November 16, 2022

Have a NIGHT, Luka Doncic. 35 PTS

11 REB

5 AST

3 STL The Mavs win at home. pic.twitter.com/5Mjkm2pmtv — NBA (@NBA) November 16, 2022

Jakob Poeltl is on FIRE tonight. He’s got 29 PTS on 13/15 shooting 🎯 Watch Q4 of POR-SAS live on the NBA App!

📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/CLBBGQCG4x — NBA (@NBA) November 16, 2022

📹 every angle of Ja’s telepathic steal and finish pic.twitter.com/yJruYQWfRg — NBA (@NBA) November 16, 2022

LUKA MAGIC FOR THREE 🪄 Mavs lead by 4 with 27 seconds remaining. Watch live on the NBA App! 📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/c41GGPDnCO — NBA (@NBA) November 16, 2022

Chill, Isaiah Roby! 💪🔨 Spurs lead the Trail Blazers 42-34 in Q2. Watch live on the NBA App. 📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/alohCYHoad — NBA (@NBA) November 16, 2022

Jalen Brunson as time expires… cash 💰 Watch Q3 of Knicks-Jazz 🔜 on the NBA App! 📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/LAQufrROuW — NBA (@NBA) November 16, 2022

Larry Nance Jr. EMPHATIC on the slam. 💪 Do not miss Q4 of Pelicans-Grizzlies, live NOW on TNT pic.twitter.com/w7kv8mM0Wt — NBA (@NBA) November 16, 2022

The hand switch into the dunk is ridiculous, Ja. He has 31 PTS heading into Q4 on TNT 👀 pic.twitter.com/rjMAyzwvNX — NBA (@NBA) November 16, 2022

Oh my GOODNESS Larry Nance Jr ‼️ Pelicans-Grizzlies is a WILD game right now on TNT pic.twitter.com/5EhwM9SyDv — NBA (@NBA) November 16, 2022

This angle of Ja’s WILD half-court shot to end Q1 on TNT 🎯🔥 pic.twitter.com/5cVVetdRHc — NBA (@NBA) November 16, 2022

LE CLASSEMENT

LES RENCONTRES DE LA NUIT PROCHAINE :