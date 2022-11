Parfait au tir et héros de la remontée (non victorieuse) des Clippers à Dallas, Nicolas Batum a livré un match magnifique cette nuit. L’occasion de montrer que l’ailier tricolore est toujours aussi important du côté de L.A.

5,2 points, 4,1 rebonds, 1,3 passe de moyenne depuis le début de saison. Hormis la fin de parcours à Charlotte, Nicolas Batum n’avait plus eu de stats si basses depuis son année rookie à Portland. Scorer, ce n’est plus vraiment la priorité de Batman, ce n’est surtout pas une nécessité vu le nombre de joueurs qui peuvent assumer ce boulot cette saison à Los Angeles. Le capitaine des Bleus reste dans ce rôle qui lui correspond si bien aux Clippers, celui du glue guy ultime. Défendre, faire des écrans, participer au jeu, faire des décalages, mettre des tirs importants, bref toutes les petites choses qui ne se voient pas forcément sur la box score mais qui cimentent le collectif de Tyronn Lue. Pourtant, cette nuit, notre ailier tricolore a récupéré sa part de projecteurs. Alors que L.A courait après le score, le capitaine des Bleus a step-up au meilleur des moments. Auteur de 22 points, dont 13 dans le seul money time, mais aussi 5 rebonds et 1 interception, Batum a été capital pour préserver les espoirs de victoire des siens. Le plus impressionnant, son pourcentage au tir : 100% et 7/7 depuis le parking. C’est simple, Nico n’a pris que des tirs de loin. Selon StatMuse, expert en stats avancées, Nicolas Batum est le seul joueur à avoir inscrit autant de tirs à 3-points en un seul match sans le moindre échec cette saison.

Batum off the bench: 22 PTS

7-7 3P The most 3s without a miss this season. pic.twitter.com/ZcuT9aFxS9 — StatMuse (@statmuse) November 16, 2022

C’est une jolie stat pour Batman mais malheureusement, elle arrive au cours d’une défaite. C’est en tout cas la preuve que l’ailier est toujours capable d’assumer un rôle de leader au sein de son équipe de L.A. On ne s’attend évidemment pas à ce qu’il nous sorte ce genre de perf tous les soirs mais, comme contre Indiana, Portland ou Minnesota l’an passé, ce sont des matchs où Batum est capable de sortir de sa boîte au bon moment pour aider les siens. Cette fois-ci, ça n’a pas porté ses fruits mais les adversaires des Clippers sont prévenus, le natif de Lisieux est capable d’enchaîner les ficelles depuis Castorama. Avec 42,9 % à longue distance, il est d’ailleurs parti pour réaliser sa meilleure saison en carrière. Son précédent record personnel est de 40,9%, c’était lors de son année sophomore (un peu plus de 36% en carrière). De bon augure pour la suite de la saison des Clippers et les prochaines échéances en Bleu.

Nicolas Batum a été héroïque pour les Clippers mais ça n’a malheureusement pas suffi pour retourner Dallas. On croise les doigts pour voir de nombreux coups de chaud du Français cette saison.

Source texte : StatMuse