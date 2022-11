Au terme d’un match particulièrement spectaculaire, les Pelicans prennent le meilleur sur les Grizzlies au Smoothie King Center. Menée par C.J. McCollum et ses energizers du banc, la bande de Willie Green a surfé sur un super money time pour arracher la victoire. (113-102)

Zion Williamson blessé, on est malheureusement privé du gros duel avec Ja Morant mais qu’à cela ne tienne, il y a eu bien assez de show dans ce match pour passer une nuit de rêve. Quel spectacle, quel bonheur pour les yeux. Une rencontre bien accrochée, du rythme, un vainqueur qui se décide sur la fin, et surtout une bonne dose de highlights pour nous faire sauter du canapé. Si la NBA décide de faire un Top 10 100% sur ce match au petit matin, il n’y aura pas grand-chose à redire. Les gros posters de Trey Murphy et Larry Nance Jr. sur Santi Aldama (le pauvre garçon en a pris deux sur la bouille), Ja Morant qui score du milieu du terrain ou qui change de main en plein air pour aller dunker, les reverses de Brandon Ingram, les contres d’un Jaren Jackson Jr. de retour, sans oublier les coups de chaud de C.J. McCollum. La définition même d’un match League Pass et TNT ne doit sans doute pas regretter de l’avoir balancer en antenne nationale.

Côté Pelicans ? Pas de Zion, on l’a déjà dit, mais plusieurs garçons qui ont fait le boulot à commencer par Cidjé donc, auteur de 30 points et 9 passes mais qui est surtout impérial en seconde mi-temps avec une avalanche de tirs primés au retour des vestiaires. À ses côtés, Brandon Ingram fait un match correct mais on retient surtout les facteurs X Larry Nance Jr. et Jose Alvarado pour cimenter un gros collectif à New Orleans. En relai d’un Jonas Valanciunas à côté de ses pompes, l’ancien Laker a fait énormément de bien aux siens des deux côtés du terrain alors que le meneur remplaçant des Pels a apporté sa suractivité habituelle avec de la défense, une belle lecture du jeu et des jambes de feu en attaque. Dans le sillage de ces trois hommes, NOLA signe un money time maitrisé, commencé par un 15-4 pour mettre les Grizzlies loin dans le rétro. Malgré un Ja Morant qui sonne la charge, Memphis ne parviendra pas à recoller au score et s’incline logiquement en Louisiane.

Côté Memphis, on a énormément senti l’absence de Desmond Bane, c’est-à-dire d’un lieutenant digne de ce nom pour soutenir Ja Morant, encore une fois excellent (36 points, 8 rebonds, 4 passes) mais trop isolé pour pouvoir ramener la victoire dans son camp. Les minutes sans le meneur ont été bien longues pour Taylor Jenkins. Brandon Clarke avait bien démarré avant de rentrer dans le rang alors que Dillon Brooks et Jaren Jackson Jr. ont dévissé au shoot (avec 2/16 à 3-points notamment). L’intérieur se sera au moins consolé avec ses 5 contres et un bel impact défensif pour ses premières minutes depuis des mois. Pour sa première victoire, il faudra attendre encore un peu.

Les Pelicans ont livré un gros match pour repousser Ja Morant et Memphis. 2ème victoire de rang pour NOLA, qui cherchera à confirmer dès demain face aux Bulls. Les Oursons tenteront eux d’oublier cette défaite vendredi à la maison face au Thunder.