Cinq matchs au programme NBA du jour : pas la nuit la plus chargée de l’année, mais des affiches très sympathiques, alors on craque les doigts, on démarre la cafetière et on s’installe tranquillement.



ET PAR ICI POUR LE RECAP DE LA NUIT D’HIER

# LE PROGRAMME

1h30 : Pelicans – Grizzlies (sur BeIN Sports 3)

2h30 : Mavericks – Clippers

Mavericks – Clippers 3h : Jazz – Knicks

Jazz – Knicks 4h : Blazers – Spurs

Blazers – Spurs 4h : Kings – Nets (sur BeIN Sports 4)

# À NE PAS MANQUER

On aurait pu partir sur la confrontation en altitude entre Ja Morant et Zion Williamson , mais le dernier nommé étant toujours en « Gametime decision », on a décidé de ne pas les imiter en tentant le windmill. Ça tombe bien, on peut se tourner vers un Mavericks – Clippers tout aussi croustillant. Car les Clipps sont définitivement les Angelinos préférés de Luka Doncic, et car ce feuilleton qui dure maintenant depuis plus de quatre ans n’a pas fini de nous passionner. Luka face aux Clippers ? C’est 32,5 points, 8,6 rebonds et 8,9 assists de moyenne en carrière, Playoffs inclus. Rien que ça. En revanche, si on se penche sur les confrontations collectives, les Mavs font tout de suite moins les malins : dix victoires pour les Texans, quinze pour leurs rivaux californiens. En plus de ça, l’ami Kawhi Leonard a décidé de faire le déplacement à Dallas (contre l’avis des médecins). Pas d’emballement, il est très peu probable de voir The Klaw sur le terrain ce soir, mais l’espoir fait vivre comme on dit, et on commence à s’impatienter. Niveau fatigue, si les Clippers sont en back-to-back après un déplacement à Houston, aucun joueur du cinq n’a eu à jouer plus de 30 minutes, PG et ses amis ne devraient donc pas arriver trop cramés à l’American Airlines Center. A surveiller.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT