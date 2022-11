Quoi de mieux qu’une nuit de NBA bien chargée pour entamer la semaine ? Ce lundi, le programme est bien lourd avec huit rencontres qui mettront aux prises de sacrés clients. Des Blazers qui se déplacent dans le Wisconsin, au Jazz qui poursuit sa symphonie à Los Angeles en passant par des Faucons en escale à Cleveland… Menu s’il vous plaît !

# LE PROGRAMME

1h : Cavaliers – Hawks

Cavaliers – Hawks 1h : Pacers – Magic

Pacers – Magic 2h : Thunder – Knicks

Thunder – Knicks 2h : Pelicans – Warriors (sur beIN Sports 3)

Pelicans – Warriors (sur beIN Sports 3) 2h : Bucks – Blazers (sur beIN Sports 4)

: Bucks – Blazers (sur beIN Sports 4) 2h : Bulls – Celtics

Bulls – Celtics 2h : Wolves – Heat

Wolves – Heat 4h : Clippers – Jazz

# À NE PAS MANQUER

10 victoires pour 6 défaites, le bilan comptable des Hawks et des Cavaliers est identique. Les deux franchises réussissent leur début de saison et font partie des costauds de l’Est derrière les Celtics et les Bucks. Alors forcément, quand le 3e se déplace chez le 4e, on sort le popcorn et on attend tranquillement que le pestacle commence. Il faut dire qu’il y aura de sacrés artistes sur le parquet de Cleveland : Trae Young en duel contre Darius Garland, Donovan Mitchell face à Dejounte Murray, Clint Capela et John Collins à la lutte avec Jarrett Allen et Evan Mobley… Bref, ce match vaut son pesant d’or et on risque bien de se régaler dès 1h du mat. Pour les volatiles, seul Bogdan Bogdanovic est certain d’être absent, tandis que De’Andre Hunter est lui incertain (malade). La cavalerie de l’Ohio devra quant à elle se passer de Dean Wade, tandis que le doute persiste pour Kevin Love (pouce) et Caris LeVert (cheville). Sur la forme du moment, petit avantage pour les Cavs qui restent sur deux succès de rang tandis que les Hawks ont dû batailler pour arracher la victoire face aux Raptors lors du dernier match.

Qui dit programme massif dit forcément deux affiches de gala. Alors après le choc de l’Est, cap sur le Far West pour retrouver un match tout aussi alléchant : les Clippers qui accueillent le Jazz. L’une de ces deux franchises possède le meilleur bilan de la Conférence Ouest avec 12 victoires pour 6 défaites et forcément, cette équipe, c’est… le Jazz. Les Mormons ne font plus rire du tout et ils passeront un nouveau test face aux troupes de Tyronn Lue. Avec deux victoires consécutives face aux Suns et aux Blazers, les musicos accrocheraient bien le scalp des Clippers à leur joli tableau de chasse. Mais deux succès, c’est aussi ce qui sépare le Jazz et les Clipps au classement… quand on vous dit que c’est un choc. Rudy Gay et Mike Conley sont blessés, ils ne participeront pas à la fête. Du côté de Los Angeles, c’est Luke Kennard qui est à l’infirmerie. Paul George ne sait pas encore s’il veut se frotter à Lauri Markkanen, l’ailier de L.A. est donc listé en day to day. Pas de panique pour les fans des Clippers, Kawhi Leonard sera bien là et il ne compte pas assister au concert du Jazz sans foutre le boxon. Vous êtes prévenus, c’est un duel raffiné qui se jouera sur les coups de 4h30 du matin en Californie.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Indiana tentera de choper sa dixième victoire de la saison face à Orlando, ce qui permettrait aux Pacers de consolider leur 5e place à l’Est… Ne cherchez pas, il n’y a pas de vannes dans cette phrase.

Quel visage les Knicks montreront dans l’Oklahoma cette nuit ? Celui de Denver ou celui qui rapproche Tom Thibodeau de la sortie ? Attention, le Thunder ne se privera pas de foudroyer New York une nouvelle fois.

Klay Thompson qui balance 2/15 dans la défaite des Warriors face aux Pelicans, ce qui ruine la matinée d’un paquet de joueurs TTFL. Non, on plaisante puisque Klay ne jouera pas, mais imaginez quand même.

Le troisième de l’Ouest (Portland) qui va tenter d’aller chasser le cervidé dans le Wisconsin (Milwaukee). Attention, le maître du temps n’est pas là pour diriger les horlogers de l’Oregon.

Tout va mal chez les Bulls, tout va bien chez les Celtics, autant vous dire que la confrontation pourrait vite être pliée. On gardera aussi un œil sur un Zach LaVine plus boudeur que jamais.

Karl-Anthony Towns peut souffler, Jimmy Butler ne devrait pas jouer ce soir. Forcément, ça enlève un peu de prestige à une rencontre qui dépendra de l’envie des joueurs présents, coucou Anthony Edwards.

Gros embouteillage à prévoir à partir de 2h du mat sur les routes de NBA. Les sept premiers matchs du programme se termineront ensuite pour laisser place à une confrontation bien alléchante entre les Clippers et le leader de la Conférence Ouest, le Jazz. On respire un grand coup, on prépare le thermos et on se donne rendez-vous dès 1h du mat pour les premières ficelles.