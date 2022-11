Chicago Bulls : résultats décevants et sale ambiance à Windy City ! Apéro TrashTalk

En ce début de saison, on aime bien parler des équipes qui cartonnent. Mais on se doit aussi de faire des focus sur celles qui galèrent. Parmi elles ? Les Chicago Bulls, qui enchaînent les défaites en ce moment et qui se retrouvent dans les profondeurs de l’Est.

Vous vous rappelez de la saison dernière, quand les Bulls avaient réalisé un départ canon jusqu’à atteindre le sommet de leur conférence ? Eh bah on a droit au scénario inverse cette année. 16 matchs joués, 10 défaites dont quatre d’affilée et six sur les sept derniers matchs, autant dire que ça va pas fort dans la Windy City. Alors forcément, la frustration commence à s’installer, surtout pour une franchise comme Chicago qui veut continuer à aller de l’avant après le retour en Playoffs de l’an passé. Preuve de l’ambiance pas tip-top du moment, Zach LaVine – pas vraiment au top – n’a pas apprécié la décision de son coach Billy Donovan de le laisser sur le banc pour le money time contre Orlando dernièrement. Un épisode qui symbolise bien la dynamique actuelle du côté de Chitown, une dynamique qu’on va essayer de décrypter au microscope dans l’Apéro TrashTalk du jour.

Asseyez-vous confortablement, prenez de quoi grignoter si vous voulez, et venez avec nous pour discuter des Taureaux pendant une bonne demi-heure. Qui sait, peut-être que ça va aider les Bulls à repartir de l’avant grâce à la TrashTalk Curse renversée…