C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers.

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

Après Kevin Durant, après Nicolas Batum, après Shaquille O’Neal et Tim Duncan, après Carmelo Anthony, place à une autre légende des Knicks, Monsieur Patrick Ewing, aka Pat Ewing, aka Patoche. Palmarès NBA assez… problématique, merci la NCAA et Team USA pour l’armoire à trophées, mais durant deux décennies Patraque a croisé quelques zozos du côté de New York. New York et nulle part ailleurs puisque comme chacun sait, le pivot des Knicks n’a jamais joué à Seattle ni Orlando. Les coéquipiers de Patoche ? Hum, une autre époque évidemment, des profils différents, mais disons que la grande carcasse préférée jadis du Madison n’a pas forcément été gâté par ses dirigeants tout au long de sa carrière.

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier Épisode 6, action, moteur, ça tourne.