On l’aime, on l’adore, mais on ne le connaît pas vraiment. Cela ne fait qu’un peu plus d’un mois que Jabari Smith Jr. évolue en NBA sous les couleurs des Rockets. Un démarrage poussif pour le 3e choix de la dernière draft, encore bien timide dans sa sélection de tirs. En ce moment ? Le gamin est un peu mieux.

Un mois d’octobre bien en deçà des attentes, à 11,9 points à 33% au tir, et de premières messes basses encore trop hâtives pour les ébruiter : « Eh, on se serait pas manqué en prenant ce type ? ». C’est de toute manière dans la culture NBA, que de béqueter très rapidement pour ne finalement s’attendre à rien et anticiper la déception. Sauf qu’en secret, on s’attend à beaucoup et on sera quoiqu’il arrive déçu. Bref, trêve de philo dans le vent pour écrire des mots et pondre un papier assez conséquent pour qu’il puisse être validé par le réd-chef, passons à Jabari Smith : trois premières rencontres à 14/46 au tir, de grosses difficultés pour se créer ses tirs, un jeu de un-contre-un presque malaisant, rien de bien folichon en somme. Rien de plus normal pour un môme de seulement 19 ans qui découvre le championnat le plus athlétique du monde. Est ensuite venue cette sombre période fin octobre/début novembre avec 17 points en quatre matchs à… 6/30 au tir. Une infâmie. C’est à ce moment que l’on a pensé que la saison rookie de Jabari Smith Jr. n’allait peut-être pas se dérouler comme prescrite par les scouts NCAA.

Mais depuis une semaine, Jabari Smith Jr. trouve de bonnes positions de tirs et attaque en rythme avec le reste du « collectif ». Deux victoires contre Hawks et Thunder, 21/9 et 15/13 pour le rookie, et une défaite pour la réception des Warriors avec tout de même 22 points et 7 rebonds de sa patte. Comme on est de très mauvais rédacteurs, la défaite contre les Warriors a eu lieu avant les victoires contre les Hawks et le Thunder, alors que raconté dans cet ordre on ne dirait pas. Et là encore on écrit pour faire des signes. Enfin pas des signes mais des mots. Comme ça on remplit l’article et c’est plus rapidement terminé. M’enfin, tout ça pour dire que le calendrier des Rockets est titanesque avec d’énormes tests pour Jabari Smith Jr. : double confrontation à Denver, déplacements à Phoenix et Golden State, accueil des Sixers à la maison, pour ensuite enchaîner Spurs, Bucks, Suns et Heat, le tout en l’espace très restreint de deux semaines. À dans une quinzaine pour dresser un nouveau bilan de l’expérience Jabari Smith 2022-23.