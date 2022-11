Patrick Williams apporte de plus en plus du côté des Bulls. L’intérieur se sent bien à Chicago, et sûr de ses capacités, le petit Patrick ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Quand on évolue aux côtés de DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic, il semble bien compliqué d’être une option offensive principale. Patrick Williams l’a bien compris et se contente (pour l’instant) de fructifier les miettes qui viennent à lui. Le joueur de 21 ans paraît offensivement très en phase ces derniers temps, en partie grâce à un shoot à 3-points cli-ni-que.

Les stats ne mentent pas, depuis le début de la saison, P-Will prend ses aises de la buvette et tente en moyenne trois shoots longue distance pour une réussite avoisinant les 45% de réussite. Un pourcentage qui grimpe à 50% depuis le début du mois de novembre. Une arme de plus qui lui permet de tourner à 11,3 pions, 5,2 rebonds et 1,4 block de moyenne sur les 12 derniers matchs. Dimanche, à l’entraînement, il en a profité pour communiquer sa belle forme auprès de K.C. Johnson de NBC Sports.

« I always felt I had what it took to be a really good player. But now I’m starting to feel like I have what it takes to be a star. »

A question about Patrick Williams’ improved 3-pt shooting led to something deeper at Sunday’s practice.

For @NBCSChicago: https://t.co/vGUukNCIPf

— K.C. Johnson (@KCJHoop) November 27, 2022