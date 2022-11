Les Mavs ne vont pas très bien, on vous en parlait ce matin. Et bien pour tenter d’insuffler un peu d’énergie dans le groupe de Jason Kidd, la franchise de Dallas a décidé de faire appel à un ex-All-Star : monsieur Kemba Walker is back !

Kemba, sacré Kemba, te revoilà !

Cela fait quasiment 1 an qu’on a pas vu jouer Walker dans un match officiel, sa dernière apparition datant de la mi-février dernier avec les Knicks. Un symbole de la triste chute du meilleur scoreur de l’histoire des Hornets, qui n’a plus su retrouver sa forme étoilée depuis son départ de Charlotte. Passage un peu raté à Boston, tentative timide à New York en étant balancé par le Thunder, Kemba a ensuite été transféré à Detroit lors de la dernière Draft… dans l’anonymat complet.

Cela faisait donc plusieurs semaines qu’on avait peu de nouvelles, hormis un potentiel buyout des Pistons afin de le rendre libre. Et on se demandait justement où allait-il atterrir ?

Libéré, Kemba Walker a attendu son tour et c’est donc Marc Stein du New York Times qui a envoyé la good news de ce début de semaine pour la planète NBA.

