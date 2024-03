Sixième victoire consécutive pour les Houston Rockets la nuit dernière, qui affichent désormais un bilan de 33 victoires – 35 défaites. Alors que les participants du Play-in tournament à l’Ouest semblaient actés, avec les dernières places destinées aux Warriors et aux Lakers, les Rockets sont en train d’essayer de défoncer la porte qui mène à la post-season.

Leur pilier Alperen Sengun venait d’être annoncé out pour le reste de la saison, et malgré tout les Rockets ont décidé de se lancer sur une dynamique sortie de nulle part sur ce mois de mars. La dynamique en question ? Huit victoires en neuf matchs, dont six d’affilée, les Rockets n’ont pas perdu depuis deux semaines.

Alors que les participants du Play-in tournament semblaient déjà déterminés à l’Ouest (Warriors, Lakers, Suns, Mavericks et éventuellement Kings), Houston veut rebattre les cartes. L’équilibre entre jeunes et vétérans semble enfin être au point et c’est tout le monde qui se sent concerné chez les Rockets. Comme un symbole : Steven Adams qui conseillait Amen Thompson la nuit dernière alors qu’il n’a encore disputé aucun match avec Houston.

Emmenés par un Fred VanVleet en mode daron, un Jabari Smith Jr. qui dépanne au poste de pivot, un Amen Thompson qui monte en puissance, un Dillon Brooks qui jappe et surtout un Jalen Green chaud bouillant (et joueur de la semaine), les Rockets ne sont plus du tout un sujet d’amusement à l’Ouest. Le coach Ime Udoka a su mettre en place un début de structure à Houston, l’attaque ne suit pas toujours mais la défense est solide (huitième rating défensif de la NBA).

Les Rockets ont profité jusqu’ici d’un calendrier plutôt facile pour se mettre sur leur bonne dynamique, et ça risque de continuer. Aucune des huit victoires n’a été acquise contre un adversaire avec un bilan dans le top 10 de la Ligue, hormis Cleveland (avec des blessés) samedi. Une victoire contre les Suns, deux victoires contre les Spurs, une contre les Blazers, une contre les Kings, deux contre les Wizards. Les trois prochains matchs ? À domicile contre Bulls, Jazz et Blazers. Pas la mer à boire.

Sur les onze matchs qui suivront, seulement trois déplacements compliqués à Oklahoma (27/03), Minnesota (02/04) et chez les Clippers pour finir la saison (14/04). Le reste ? Que des adversaires abordables : le Jazz et les Blazers notamment, le Heat, le Magic, et les Mavs deux fois. L’affiche à ne pas manquer ? Le clash à domicile contre les Warriors le 4 avril qui pourrait décider du sort de la Conférence Ouest.

Avec un bilan de 35 victoires pour 32 défaites, les Warriors ne sont plus qu’à deux matchs et demi de leurs poursuivants du Texas. Leur bon run commence à s’enrayer : quatre défaites sur les six derniers matchs, et pas toujours contre des gros, sauf si on considère les Bulls et les Spurs comme des gros. Le calendrier à venir sera léger aussi pour les Warriors, avec a priori un seul déplacement compliqué face aux Wolves. Le reste, contre des équipes qui tankent ou qui sont concernés de près ou de loin par le Play-in. Ils joueront un autre match clé à l’Ouest face aux Lakers le 9 avril, qui ne comptent que deux victoires de plus qu’eux. La course au spot de Playoffs va être sacrément intéressante dans la Conférence l’Ouest cette saison !

Est-ce que les Rockets ont les arguments pour se faire une place au Play-in ? C’est ce que la jeune escouade texane essaye de nous démontrer depuis quelques matchs. Le boulot est fait correctement et les résultats sont là. À moins de trois matchs du Play-in, les Rockets sont à surveiller !