Grâce à un Jalen Green dans la zone (42 points) et bien secondé par le très bon Amen Thompson, Houston signe une 6ème victoire de rang en allant gagner chez les Wizards. Et si les Rockets n’en avaient pas fini avec la course au Play-in ?

Pour les stats de cette nouvelle victoire des copains de Dillon Brooks c’est ici.

Les Rockets belle surprise du printemps ? Alors que la blessure d’Alperen Sengun semblait annoncer une fin de saison compliquée au Texas, Houston ne semble pas baisser les bras dans la course au Play-in. Les Rockets restent sur 6 victoires de rang et même 8 en 10 matchs. C’est la meilleure dynamique du moment en NBA (à égalité avec Boston).

Cette forme du tonnerre, Houston la doit à sa jeunesse dorée. Amen Thompson évolue à un niveau impressionnant depuis quelques matchs (record en carrière cette nuit avec 25 points), Jabari Smith Jr. a bien su s’adapter à son nouveau rôle de pivot et comment ne pas parler de la flambée irrésistible de Jalen Green ?

Amen Thompson was unstoppable in a CAREER night 🤩

📊 25 PTS (career-high) | 10-12 FG | 10 REB pic.twitter.com/dzG4iba6dN

— Houston Rockets (@HoustonRockets) March 20, 2024

Plus en retrait cette saison avec l’explosion de Sengun et l’arrivée de Fred Van Vleet, l’arrière signe un mois de mars de patron. Il tourne en effet à plus de 27 points de moyenne sur la période. De quoi aller chercher un trophée de joueur de la semaine mais surtout garder son équipe en course pour le Play-in Tournament.

Cette nuit, Green a livré l’un de ses chef d’oeuvres en carrière. 42 points (record perso égalé), 10 rebonds, 12/21 au shoot dont 7/13 de loin. On retiendra en particulier sa grosse entame de match et sa flambée au retour des vestiaires, au moment où Houston a mis un coup sur la tête à Washington pour filer vers la victoire. Une machine à scorer bien utile dans une soirée où les vétérans étaient moins inspirés offensivement (Dillon Brooks et Fred Van Vleet ont cumulé 4/18 au shoot).

Watch JG tie his career-high of 42 PTS & record a double-double 🍿 pic.twitter.com/urriyIBWSF

— Houston Rockets (@HoustonRockets) March 20, 2024

Avec ce succès, Houston compte désormais moins de trois matchs de retard sur Golden State et la dixième place. Il reste encore 14 matchs aux fusées, dont un face-à-face avec les Dubs dans 15 jours. Et si les Rockets réalisaient l’inattendu ?