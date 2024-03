Mis en difficulté par les Spurs, les Mavericks ont dû attendre le dernier quart-temps pour aller chercher une victoire importante à San Antonio. Kyrie Irving aura porté les siens à la victoire alors que Luka Doncic compile un nouveau triple-double malgré une adresse en berne.

Pour les stats détaillées du concours de brique de Lulu à Fort Alamo, c’est ici.

Bien étrange match que ce Spurs – Mavs. Dallas, sans briller, aura tout de même su trouver les ressources pour repousser une équipe de San Antonio qui avait clairement un coup à jouer. Sur le parquet, deux équipes qui se sont rendues coup pour coup et on a eu bien du mal à voir 7 places d’écart entre les deux adversaires du soir.

Normalement le héros des siens, Luka Doncic aura vécu une soirée.. particulière. Le Slovène a encore noirci la feuille de stats avec un triple-double supplémentaire pour sa besace (18 points, 10 rebonds et 16 passes) mais il aura surtout forcé tout le match pour trouver son shoot. En vain.. Lulu finira la soirée avec sa pire adresse depuis ses débuts en NBA !

Luka Doncic's worst shooting games when he takes at least 19 shots btw

— Nick Angstadt (@NickVanExit) March 20, 2024

La star de Dallas aura au moins su se rendre utile grâce à ses décalages et les intérieurs se sont régalés à plus d’une reprise grâce à ses cadeaux.

Luka just threw this lob from 3/4 court 😲

Mavs-Spurs | Live on the NBA App

📲 https://t.co/gO2bX2pWiC pic.twitter.com/r49ZZGByJa

— NBA (@NBA) March 20, 2024

En face, les Spurs ont répondu en groupe. Pas un match de zinzin pour notre Victor Wembanyama national. Un double-double (12 points, 11 rebonds), encore un gros impact défensif avec des contres de tous les côtés (6 !) mais des vraies difficultés à peser offensivement face à Dereck Lively, P.J. Washington et Daniel Gafford. Attention aussi à sa cheville qui a un peu tourné en fin de match. Côté San Antonio, on retiendra surtout le gros match de Tre Jones, un Devin Vassell qui fait le boulot et le bel apport du banc.

Si les Spurs ont eu leur chance, ils sont tombés sur un très bon Kyrie Irving, auteur de 28 points dont 10 dans le money time. Dante Exum a également joué au facteur X avec un gros apport en fin de match et un shoot à 3-points qui a fait office de dagger pour les espoirs des éperons.

DANTE EXUM DAGGER 🔥

Exum is a perfect 4-of-4 from 3PT tonight!pic.twitter.com/z8rwnKJGLH

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 20, 2024