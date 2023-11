Auteur de 38 points la nuit dernière à Phoenix, Victor Wembanyama a non seulement éclaboussé la rencontre de son immense talent, mais en plus il s’est montré particulièrement clutch. Et ce n’était pas la première fois cette saison. La preuve, il est déjà sur le podium des joueurs les plus impactants de NBA en fin de match.

C’est une chose pour un rookie de sortir de grosses stats individuelles. C’en est encore une autre que de guider son équipe vers la victoire en la portant sur les épaules dans le money-time.

C’est pourtant ce qu’a accompli Victor Wembanyama la nuit dernière à Phoenix, où il a clairement fait la différence face à Kevin Durant et Devin Booker s’il vous plaît.

Last night, the Suns came back from 27 points down to tie the game at 116 with a few minutes remaining.

Then, Victor Wembanyama took over.

Après ses derniers exploits, Victor Wembanyama en est désormais à 21 points marqués dans le “clutch” (cinq dernières minutes d’un match qui se joue en cinq points ou moins) depuis le début de saison. C’est simple, seulement deux joueurs font mieux en NBA actuellement, et c’est pas n’importe qui :

LeBron James : 23 points en 4 matchs Luka Doncic : 22 points en 4 matchs Victor Wembanyama : 21 points en 4 matchs (7/10 au tir, 7/9 aux lancers-francs, +/- de +15) Stephen Curry : 20 points en 4 matchs

Outre son superbe finish à Phoenix hier, Wemby avait également participé au comeback de folie des Spurs contre les… Suns en début de semaine, tout en brillant en fin de match contre Houston et Dallas en tout début de saison.

Si on élargit la stat aux points inscrits dans les quatrièmes quart-temps et en prolongations depuis le début de la régulière, Victor Wembanyama en est à 43 points, troisième total le plus élevé également derrière LeBron et Curry.

Through Thursday's games, these are the players with the most points in the 4th quarter and OT this season:

58 – LeBron James

46 – Stephen Curry

43 – Victor Wembanyama

On le savait déjà, mais Wemby prouve encore une fois qu’il n’a pas peur des grands moments et qu’il tient plutôt bien face à la pression. Et sous son impulsion, les Spurs affichent aujourd’hui un bilan positif après cinq matchs (3 victoires – 2 défaites).