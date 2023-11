Ce soir, on assistera officiellement au début du nouveau NBA In-Season Tournament. On connaissait déjà les récompenses prévues pour les joueurs afin de les motiver, on apprend désormais que les coachs aussi auront droit à une carotte s’ils vont loin avec leur équipe.

Les joueurs de l’équipe qui remportera le NBA In-Season Tournament toucheront tous 500 000 dollars. Idem pour le coach. En effet, comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’entraîneur de l’équipe gagnante aura droit également à son demi-million de billets verts, ce qui va peut-être pousser certains coachs [insérer qui vous voulez] à enfin mettre en place de bons systèmes.

ESPN Sources: As the NBA pushes to accelerate the competitive environment of the new In-Season Tournament, the league’s coaches are joining the players in getting paid a financial prize pool for advancing into the final stages of the event:

https://t.co/GDAz9H3WKP

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 3, 2023

Comme pour les joueurs, le coach finaliste touchera 200 000 dollars, les coachs demi-finalistes auront droit à 100 000 dollars, et les entraîneurs éliminés en quart-de-finales gagneront 50 000 dollars supplémentaires. Des sommes non-négligeables pour les coachs quand on sait qu’ils touchent en moyenne des salaires bien inférieurs aux joueurs.

À noter que les assistants coachs des huit meilleures équipes du In-Season Tournament auront également droit à une récompense financière. Ils partageront entre eux 75% du montant du bonus touché par l’entraîneur principal (75% de 500 000 pour les assistants de l’équipe gagnante, 75% de 200 000 pour ceux de l’équipe finaliste etc…).

Source texte : ESPN