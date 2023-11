Le NBA In-Season Tournament, c’est quoi et comment ça marche ?

Pour la toute première fois en NBA, la saison régulière sera rythmée cette année par le In-Season Tournament, qui commence ce vendredi 3 novembre et qui va durer jusqu’au 9 décembre prochain. Et comme à chaque grande nouveauté, on est là pour vous expliquer le concept en détails. C’est parti !

Le NBA In-Season Tournament, c’est quoi ?

Comme son nom l’indique, le In-Season Tournament est un tournoi qui se déroule durant la saison régulière. À la manière des ligues de football où les équipes jouent le championnat tout en s’affrontant dans des matchs de coupe, les 30 équipes NBA auront désormais l’occasion de remporter un trophée autre que le fameux Larry O’Brien Trophy du mois de juin.

Mesdames et messieurs, dites bonjour à la “NBA Cup” !

30 équipe. Une seule coupe @NBA.

Le tour premier "In -Season Tournament" NBA

Cela commence le vendredi 3 novembre ! 🏆 pic.twitter.com/Nvpbjw3Qih

— NBA France (@NBAFRANCE) October 25, 2023

Comme indiqué plus haut, le In-Season Tournament commencera ce vendredi 3 novembre et durera jusqu’au 9 décembre 2023, jour de la grande finale à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Le NBA In-Season Tournament, comment ça marche ?

Le In-Season Tournament débutera avec une phase de groupes qui rassemble les 30 équipes NBA. Ces dernières ont été réparties en six groupes de cinq équipes, avec trois groupes qui rassemblent les 15 équipes de la Conférence Est et trois groupes qui rassemblent les 15 équipes de la Conférence Ouest. Les groupes ont été formés via un tirage au sort basé sur les résultats de la saison régulière 2022-23.

Voici les 6 groupes du In-Season Tournament :

Which 8 teams will advance out of the group stage? 🤔

The NBA In-Season Tournament starts November 3!

➡️ https://t.co/MC7QUx0Bv9 pic.twitter.com/Bord9D2GCi

— NBA (@NBA) July 9, 2023

Le concept est simple : entre le 3 et le 28 novembre (le mardi soir et le vendredi soir), chaque équipe jouera une fois contre les quatre adversaires de son groupe, avec deux matchs à domicile et deux matchs à l’extérieur.

La meilleure équipe de chaque groupe (6 équipes donc, 3 dans chaque conférence) et les deux meilleures équipes parmi celles qui ont fini à la deuxième place de leur groupe (une par conférence) se qualifieront pour la deuxième phase à élimination directe. En cas d’égalité, les équipes seront départagées selon leurs résultats lors des confrontations directes (quand elles sont dans le même groupe) ou la différence de points (quand elles ne sont pas dans le même groupe).

Les matchs du NBA In-Season Tournament diffusés en antenne nationale (phase de groupes) :

Bucks – Knicks (3 novembre, ESPN)

Nuggets – Mavericks (3 novembre, ESPN)

Celtics – Nets (10 novembre, ESPN)

Suns – Lakers (10 novembre, ESPN)

Thunder – Spurs (14 novembre, TNT)

Nuggets – Clippers (14 novembre, TNT)

Kings – Spurs (17 novembre, ESPN)

Jazz – Suns (17 novembre, ESPN)

Sixers – Cavaliers (21 novembre, TNT)

Lakers – Jazz (21 novembre, TNT)

Magic – Celtics (24 novembre, NBA TV)

Grizzlies – Suns (24 novembre, NBA TV)

Knicks – Heat (24 novembre, ESPN)

Warriors – Spurs (24 novembre, ESPN)

Heat – Bucks (28 novembre, ESPN)

Kings – Warriors (28 novembre, ESPN)

L’ensemble des matchs du NBA In-Season Tournament seront également diffusés sur le NBA League Pass, qui propose en plus une offre étudiante bien sympathique en ce moment.

La phase à élimination directe débutera le 4 décembre avec les quarts de finale, qui se joueront sur deux jours (4-5 décembre). Les deux meilleures équipes de la phase de groupes, dans chaque conférence, auront l’avantage du terrain (et l’équipe avec le meilleur bilan recevra l’équipe ayant fini deuxième de son groupe). Les quatre équipes qualifiées au terme des quarts de finale se retrouveront ensuite à Las Vegas pour le dernier carré façon Final Four, avec les demi-finales le 7 décembre et la grande finale le 9 décembre à la T-Mobile Arena.

Il faut savoir que l’ensemble des matchs du In-Season Tournament – sauf la finale – compteront également pour les bilans de saison régulière. Il n’y aura donc pas plus que les 82 matchs habituels pour les équipes NBA, exceptées les deux finalistes qui en joueront un 83e.

The inaugural NBA In-Season Tournament begins this Friday, Nov. 3 when Group Play games tip off the action.

In-Season Tournament Guide ➡️ https://t.co/LBg7txYfoR

Key Dates ⬇️ pic.twitter.com/IQx3R7p5Sk

— NBA Communications (@NBAPR) October 31, 2023

Quelles récompenses pour les gagnants ?

Outre le trophée et la bannière qui va avec, les joueurs de l’équipe gagnante remporteront 500 000 dollars chacun. Les joueurs de l’équipe finaliste gagneront tous 200 000 dollars, les demi-finalistes repartiront avec 100 000 dollars, tandis que les quart-de-finalistes se contenteront de 50 000 dollars.

Des récompenses individuelles seront également décernées au terme du NBA In-Season Tournament, avec un titre de MVP de la compétition décerné au meilleur joueur et une nomination dans la All-Tournament Team pour les cinq meilleurs basketteurs du tournoi.

_______________

À lire également :