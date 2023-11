Dans la victoire 132-121 des Spurs face aux Suns hier soir, marquée par une performance XXL de Victor Wembanyama, Devin Vassell s’est blessé à l’aine gauche et devra laisser ses coéquipiers pour un petit moment.

Dans la toute fin du deuxième quart-temps de la victoire de San Antonio contre Phoenix, Devin Vassell a quitté le parquet suite à une blessure à l’aine gauche. Le joueur le plus régulier des Spurs depuis le début de saison a dû laisser ses coéquipiers avant le money time, géré sans trop de difficultés par Victor Wembanyama.

Après avoir signé un nouveau contrat cet été, Devin Vassell a répondu aux attentes en ce début de saison montrant des gros progrès sur tous les aspects du jeu et se positionnant de manière officielle comme l’une des pièces les plus importantes de la reconstruction de la franchise texane. Le joueur de 23 ans tourne cette saison à 20 points, 3,8 rebonds et 2,5 passes décisives à 50% au tir et 33% de loin.

Au micro de Tom Orsborn de San Antonio Express-News, Gregg Popovich a déclaré que l’ailier va passer une IRM aujourd’hui, mais qu’il devrait être absent pour un bout de temps.

Pop said Vassell will get an MRI tomorrow and that he expects him to be out for a while.

Vassell left the game late in the first half with a left groin tightness.

— Tom Orsborn (@tom_orsborn) November 3, 2023

Une mauvaise nouvelle pour la franchise texane qui réalise un début de saison mitigé avec trois victoires en cinq rencontres, des individualités qui se montrent mais, parfois, de grosses lacunes collectives et des choix étranges au coaching. Le côté “positif” de cette absence à venir ? C’est évidemment que, de ce fait, Victor Wembanyama devrait être encore plus responsabilisé dans les prochains matchs. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres ?

Source texte : Tom Orsborn