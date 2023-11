Gabe Vincent a réalisé un début de saison poussif avec les Los Angeles Lakers et les choses ne vont pas en s’arrangeant. Le meneur angelino s’est blessé au genou gauche et sera réévalué dans deux semaines.

Cet été, Gabe Vincent quittait le Heat après un run de Playoffs magnifique pour les Lakers et moyennant un petit chèquos de 33 millions sur trois ans. Depuis, le meneur a eu des difficultés à trouver son rythme en Californie. Vincent tourne à 6 points et 3 passes décisives à 39% au tir dans la baie des anges et ne pourra pas améliorer cette ligne statistique avant minimum quinze jours.

Contre Orlando, pourtant son meilleur match de la saison, Gabe Vincent a été victime d’un épanchement du genou gauche et selon Mike Trudell, reporter pour Spectrum SportsNet, il ne sera réévalué que dans deux semaines.

Medical update: Lakers guard Gabe Vincent is out for two weeks due to left knee effusion.

Contre les Clippers, Darvin Ham s’était adapté en responsabilisant davantage le sophomore Max Christie. Le jeune meneur avait joué 21 minutes et n’avait pas été flamboyant en compilant 5 points et 3 rebonds à 1/7 au tir. Le coach n’a que peu d’autres solutions à ce poste puisque le rookie Jalen Hood-Schifino drafté en 17e position et auteur d’une belle Summer League est également blessé au genou gauche.

Il faudra donc surveiller les adaptations faites par Ham dans la nuit de samedi à dimanche face à Orlando. La rencontre aura lieu en Floride à minuit heure française, et Gabe Vincent aura donc tout le loisir de passer sa soirée à mater ses highlights de la saison. Ah bah non, y’en a pas.

