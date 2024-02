Attendus comme l’un des grands acteurs de la Trade Deadline 2024, les Lakers n’ont finalement fait.. aucun transfert ce soir. Impossibilité de s’entendre avec les équipes ou volonté de stabilité ?

LeBron James avait dit il y a quelques jours qu’il était content de la composition du vestiaire des Lakers. On espère pour le King qu’il n’avait pas menti car ce sont donc les mêmes bonhommes qui joueront en Purple and Gold jusqu’en juin prochain (a minima).

Pas de départ pour D’Angelo Russell ou Austin Reaves, pas de Dejounte Murray qui débarque en provenance d’Atlanta. RIEN DU TOUT.

Cela peut paraître surprenant car les Lakers sont loin d’avoir une tête de vrai contender au moment d’écrire ces lignes. Seulement neuvièmes à l’Ouest, les Angelinos vont devoir trimer pour arracher une place en Playoffs face à la concurrence relevée de la Conférence Ouest.

Comment expliquer cette inaction de la part de Rob Pelinka alors ? Peut-être que le GM veut donner une chance à ce roster, Finaliste de Conférence la saison passée et qui reste sur plusieurs résultats majeurs avec notamment une victoire à Boston et New York.

L’autre raison possible, c’est la gourmandise des autres GM au moment de conclure un deal. On a bien vu ce soir que peu d’équipes ont vraiment bougé et aucun trade majeur n’a eu lieu. Bouger oui mais pas à n’importe quel prix.

Enfin, il y a l’option d’attendre la fin de saison pour préparer une équipe encore plus compétitive pour la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’avance Chris Haynes de Bleacher Report.

The probable path for Los Angeles Lakers is standing pat at trade deadline with potential to acquire another star player in the offseason when armed with three first-round picks, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

Les Lakers auront en effet trois premiers tours de Draft à envoyer dans un deal cet été et plusieurs joueurs pour faire matcher des salaires (Hachimura, Vincent, D’Angelo Russell selon sa player option, Vanderbilt voire Reaves). L’objectif : acquérir une troisième star à mettre à côté de LeBron James et Anthony Davis. Un vieux serpent de mer qu’on nous sort chaque été à L.A., à voir si cette fois ça sera la bonne.

Avant ça, il faudra aussi s’assurer que les deux stars déjà présentes soient toujours là car LeBron James peut tester le marché s’il renonce à sa player option. On imagine que le King attendra certaines garanties de compétitivité de la part de sa franchise avant de rempiler dans la Cité des Anges. D’ici là, il faudra faire au mieux, et avec ce qui est présent sur place…

