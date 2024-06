Plus que quelques jours avant le début de la NBA Free Agency 2024. Comme chaque année chez TrashTalk, on prépare le bal en présentant les invités, à savoir les agent-libres qui vont agiter le marché cet été. Avant-dernier chapitre aujourd’hui avec les ailiers-forts.

NB : Pascal Siakam ayant validé une prolongation de contrat avec les Pacers, il n’est pas intégré à cette liste.

Dans la même catégorie :

Tobias Harris (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 17,2 points, 6,5 passes décisives, 3,1 rebonds, 1 interception, 49% au shoot, 35% à 3-points en 34 minutes.

En 2019, Tobias Harris faisait craquer les Sixers et la banque en obtenant un deal de 180 millions sur 5 ans. Depuis, Philly s’est sans doute demandé pourquoi avoir misé autant sur un joueur certes talentueux mais jamais All-Star et trop loin du niveau d’un patron de franchise. Après une dernière campagne de Playoffs atroce face aux Knicks, Tobias Harris devrait quitter la ville de l’amour fraternel. La polyvalence et l’expérience du joueur de presque 32 ans (il les aura d’ici quelques semaines) devraient plaire sur le marché, au juste prix cette fois. Aux dernières nouvelles, le Jazz et les Pistons (où il a déjà joué) auraient inscrit son nom sur leurs tablettes. Monsieur Pain de Mie va-t-il aller chaperonner des reconstructions ?

Kyle Anderson (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 6,4 points, 4,2 passes décisives, 3,5 rebonds, 46% au shoot en 23 minutes.

Joueur régulier de la rotation de Chris Finch chez les Wolves, Kyle Anderson va-t-il prolonger le plaisir aux côtés de Rudy Gobert et compagnie ? C’est un dossier qui se surveille car si Minnesota apprécie évidemment l’apport de son joueur, les finances de la franchise sont rouges foncées et ça pourrait pousser la direction à faire des choix forts cet été. Malgré des stats qui ont reculé en un an, Kyle Anderson ne devrait pas manquer d’offres sur le marché. QI Basket, capacité de création, défense, profil couteau-suisse, son profil a de quoi attirer des contenders, même si son shoot reste toujours assez faiblard. Slo Mo va-t-il quitter la meute cet été ?

Obi Toppin (agent-libre restreint)

Stats 2023-24 : 10,3 points, 3,9 rebonds, 57% au shoot, 40% à 3-points en 21 minutes.

Dégagé par les Knicks l’an passé, Obi Toppin a parfaitement trouvé sa place à Indiana, au sein d’une équipe qui adore courir et attaquer à foison. Le faux cousin de Kenobi se régale avec les caviars de Tyrese Haliburton et il est devenu un remplaçant de premier plan chez les fermiers. Difficile de l’imagine partir ailleurs tant le fit semble idéal du côté d’Indianapolis. De toute façon, les Pacers détiennent les clefs du dossier puisqu’ils pourront s’aligner sur les offres des autres franchises du fait du statut d’agent-libre restreint de Toppin.

Nico Batum (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 5,3 points, 4,1 rebonds, 2,1 passes, 46% au shoot, 40% à 3-points en 26 minutes.

Et si Nicolas Batum n’arrêtait pas sa carrière après tout ? On pensait que Batman nous avait fait sa dernière danse cette saison mais le capitaine des Bleus pourrait bien prolonger le plaisir, au moins en club. Toujours autant à l’aise dans son rôle de glue guy, véritable couteau-suisse, Batum reste ce joueur précieux au-delà des stats. Les Sixers feraient le forcing pour le conserver au moins une année supplémentaire au sein de leur effectif. Nicolas Batum parti pour disputer une 17ème saison en NBA ?

Miles Bridges (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 21 points, 7,3 rebonds, 3,3 passes décisives, 46% au shoot, 35% à 3-points en 37 minutes.

Au milieu de la saison bouillasse des Hornets, il y a heureusement eu quelques rayons de soleil. Après un an sans jouer pour les raisons qu’on connaît, Miles Bridges a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son talent, ni de sa capacité à aller exploser tous les cercles qui croisent sa route. Le joueur ne s’en cache pas, il vise un gros chèque à la Free Agency. Le prendra-t-il à Charlotte ? L’équipe est en pleine reconstruction, avec de nouveaux dirigeants et un nouveau coach aux manettes. Il sera intéressant de voir si le nouveau front office veut faire de Bridges un pilier du futur ou si au contraire la direction décide de couper les ponts (et oui vous avez compris l’idée). L’arrivée de Tidjane Salaun à la Draft annonce peut-être la couleur sur ce dossier.

Mentions honorables : Kevin Love, Patrick Williams, Robert Covington, Chuma Okeke, Precious Achiuwa, Marcus et Markieff Morris, Dario Saric, Danilo Gallinari, Bol Bol, Thaddeus Young