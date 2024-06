Partenaire d’entraînement du groupe France en ce début de préparation, le jeune phénomène Nolan Traoré a visiblement fait forte impression chez les Bleus. Jusqu’à être considéré parmi les options au poste de meneur pour la liste finale des 12 qui iront aux Jeux Olympiques ? “Tout est envisageable” selon le sélectionneur Vincent Collet.

On a beaucoup parlé de Nolan Traoré ces dernières semaines, lui qui a marqué les esprits avec Saint-Quentin en Playoffs LNB mais aussi sur le circuit jeune avec le Pôle France. Considéré comme un potentiel pick de Top 5 à la Draft NBA 2025, son ascension fulgurante a été ponctuée d’une invitation chez les Bleus en tant que partenaire d’entraînement.

Il suffit d’écouter ses coéquipiers en Équipe de France pour comprendre qu’il a fait sensation au sein du groupe.

Andrew Albicy à propos de Nolan Traoré 🗣️ : " Pour l'avoir côtoyé… C'est quelque chose."@TrashTalk_fr pic.twitter.com/v4qrSHmGJD

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024

Élie Okobo à propos de Nolan Traoré : " Il est très fort et a la tête sur les épaules. Aux repas, il posait beaucoup de questions, il va faire de belles choses à Saint-Quentin la saison prochaine."@TrashTalk_fr pic.twitter.com/ovmO3USXXl

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024

Nolan Traoré n’a que 18 ans, mais son potentiel en tant que meneur est énorme.

Cela tombe bien, le poste de meneur est justement celui qui provoque le plus de points d’interrogation depuis le fiasco du Mondial 2023. Frank Ntilikina, Théo Maledon, Andrew Albicy, Matthew Strazel voire Elie Okobo, Nando De Colo et Nadir Hifi sont autant de noms qui sont associés au poste 1. À l’heure de ces lignes, Vincent Collet partirait avec l’idée de sélectionner trois meneurs et un (voire plusieurs) combo guard pour assurer la mène. Au milieu de tout ça, Nolan Traoré semble avoir une carte à jouer si l’on en croit les propos de Collet.

Vincent Collet 🗣️ : "C'est en suspens au niveau des trois meneurs mais c'est la solution qui a le plus de chance d'être retenue. Nolan Traoré est reparti hier (comme Raynaud et Massa), mais on le garde dans un coin de notre tête. Tout est envisageable"@TrashTalk_fr

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024

“Dans un coin de la tête”, “tout est envisageable”, voilà des termes qui laissent penser que Nolan Traoré pourrait devenir la grosse surprise de la liste des 12 pour les Jeux Olympiques.

Avec son statut de partenaire d’entraînement, Nolan vient logiquement de quitter le groupe bleu alors que celui-ci va poursuivre sa préparation à Rouen (28 juin – 3 juillet), où il affrontera la Turquie le 3 juillet prochain. Mais selon “ce qui va se passer cette semaine à Rouen” dixit Collet, la porte pourrait visiblement se rouvrir pour Traoré.

Le jeune phénomène peut-il coiffer ses concurrents au poteau et intégrer l’Équipe de France pour les Jeux ?

__________

Source texte : Media Day Equipe de France