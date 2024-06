Victor Wembanyama a suivi de très près la Draft NBA 2024 la nuit dernière. Alors que les San Antonio Spurs ont sélectionné Stephon Castle, le Français n’a pas caché sa satisfaction.

Quelques minutes après la photo souvenir avec Adam Silver, Stephon Castle a reçu un appel FaceTime un peu spécial. De l’autre côté de l’écran, Victor Wembanyama, resté éveillé pour l’occasion à la veille du Media Day depuis la France. Wemby avait un grand sourire et n’a pas manqué de féliciter son nouveau coéquipier :

“Je veux juste te souhaiter la bienvenue frérot, ça va être incroyable. Je suis tellement, tellement content de ce qu’on a fait. Je ne sais pas comment tu te sens, mais moi je suis super excité de commencer à travailler. Profite de ta soirée.” – Victor Wembanyama

Défenseur extérieur aussi élite sur l’homme que précieux par sa polyvalence, Stephon Castle crée immédiatement une colonne vertébrale unique en défense pour Gregg Popovich. Le joueur d’un mètre 98 n’est pas vraiment un meneur de jeu, mais a exprimé son envie de démarrer au poste 1 en NBA. Aux côtés de Devin Vassell, il aura l’occasion de laisser parler son basket.

Au-delà d’un besoin évident à San Antonio, la future connexion entre Castle et Wembanyama est également alléchante offensivement. Car à défaut de pouvoir compter sur un tir à 3-points, l’ancien de UConn a un vrai potentiel de playmaker et est davantage axé sur la passe que le scoring. Pouvoir décharger Vassell et Wemby de responsabilités balle en main tout en pouvant compter sur une défense excellente sur le périmètre, le projet sonne plutôt sympa. Le profil complet de Stephon Castle à retrouver : ici.

En début d’après-midi, lors de sa conférence de presse face aux journalistes présents à l’INSEP, Victor Wembanyama est apparu tout aussi enchanté de la décision de ses dirigeants.

Victor Wembanyama 🗣️ : “Je suis très heureux à propos de cette sélection (Stephon Castle), un des joueurs les plus NBA Ready de cette Draft et une très bonne personne aussi. On y prête beaucoup d’attention chez les Spurs”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/K1vAGgfDlY

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024

Pour rappel, les Spurs avaient également le pick 8, mais l’ont échangé aux Minnesota Timberwolves contre un futur choix de premier tour et un pick swap.

La nouvelle paire Stephon Castle – Victor Wembanyama, sans oublier Jeremy Sochan, pourrait faire de San Antonio un sacré château fort. On en salive d’avance !