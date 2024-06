C’est le premier trade survenu dans cette soirée de Draft 2024 ! D’après les informations de l’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski, les Minnesota Timberwolves ont envoyé un premier tour de Draft non protégé de 2031 et un swap sur leur pick 2030 protégé top 1 pour s’attacher les services de Rob Dillingham. Parmi les quatre postes extérieurs les plus attendus pour cette cuvée, en voilà un qui va apporter du sang neuf aux lignes arrières des Loups.

OK !

Donc les Wolves récupèrent Rob Dillingham (Pick n°8) et envoient à San Antonio :

– Un premier tour de Draft 2031 non protégé

Les Wolves étaient l’une des quatre meilleures équipes de cette saison 2024, pourtant ils ne craignent pas d’envoyer du trade pour acquérir du jeune joueur en cette soirée de Draft. Les fameux Timberchiens n’ont pas hésité à sacrifier un peu de leur futur éloigné pour s’assurer de meilleurs horizons sur le court terme. Avec un handle dingue, des hésis à couper le souffle, des step-backs à 3-points qui finissent souvent en filoche, le jeune Rob Dillingham fait kiffer quand on le regarde jouer.

Des lacunes en défense, un gabarit qui inquiète un peu à seulement 1m85, mais l’ami Rob va au moins pouvoir bénéficier d’un super mentor version mini à Minnesota en la personne de Mike Conley pour l’aider à trouver sa voie. Quoi de mieux pour se développer quand on n’est pas grand ? Surtout, Dillingham va avoir l’opportunité de réaliser de forts progrès en commençant directement son aventure NBA dans une équipe qui gagne, et qui ne le fait pas à moitié. Faire ses premières armes en pro entre Rudy Gobert et Anthony Edwards… En tant que numéro 8 de Draft, c’est une aubaine !

Ça n’aurait pas été une vraie soirée de Draft sans qu’un joueur sélectionné ce soir soit échangé avant la fin de la cérémonie. Quoi qu’il en soit, le backcourt Anthony Edwards – Rob Dillingham nous fait sacrément envie, et on a bien hâte de voir le résultat sur le terrain. Vite le mois d’octobre, on en peut déjà plus d’attendre.