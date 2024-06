Avec la sélection de Zaccharie Risacher en premier choix de la Draft NBA 2024, la France a placé une deuxième pépite au sommet en autant d’années. Son sourire éclatant est partagé dans tout l’hexagone, car c’est historique.

Juin 2023 : Victor Wembanyama.

Juin 2024 : Zaccharie Risacher.

Ce mercredi, la France est rentrée encore un peu plus dans l’histoire quand Adam Silver a prononcé le nom de l’ancien ailier de Bourg-en-Bresse. Lors de deux cuvées consécutives, remplies de cracks du monde entier qui rêvent de NBA, c’est un Français qui a eu l’honneur d’être “first pick”. Comme le résume la pépite des San Antonio Spurs : “C’est la France frère“.

C’est la France frère 🇫🇷🇫🇷🇫🇷

— Wemby (@wemby) June 27, 2024

C’est seulement la deuxième fois dans l’histoire de la NBA qu’une nation – hors États-Unis bien évidemment – place deux prospects en haut d’une draft deux années consécutives. La première ? Le Canada en 2013 et 2014, avec Anthony Bennett et Andrew Wiggins respectivement appelés avant les autres par Adam Silver.

Là où le suspens n’existait pas pour Victor Wembanyama avec le choix des San Antonio Spurs, Zaccharie Risacher a émergé dans ces conversations dans les semaines qui ont précédé la cérémonie. Et avec Alexandre Sarr en deuxième choix et Tidjane Salaün en six, les deux dernières draft sont définitivement teintées de bleu-blanc-rouge ! C’est historique, il n’y a pas d’autre qualificatif.