Les Wizards avaient obtenu le 14è choix de Draft quelques heures plus tôt de la part des Blazers. La franchise de DC a utilisé ce pick pour rapatrier Carlton Carrington dans la capitale !

Carlton “Bub” Carrington débarque sur l’estrade avec une casquette des Blazers, mais c’est bien chez les Wizards qu’il va sévir à la mène pour apporter un peu de folie aux côtés des très sérieux Tyus Jones et Malcolm Brogdon. Doté d’un profil plutôt “combo-guard”, Bub dispose d’un potentiel intrigant à son jeune âge (18 ans), ce qui en fait d’ailleurs l’un des joueurs les plus jeunes de cette cuvée. Redoutable attaquant, il peut marquer dans pas mal de positions différentes, il est capable de créer pour lui-même, mais aussi pour les autres avec un talent de playmaker certain. Sa défense est également prometteuse et a déjà montré qu’il savait aussi s’y prendre de l’autre côté du terrain. S’il doit encore passer par la salle de musculation, il devrait quand même pouvoir contribuer dès le début chez les Wizards.

OFFICIEL, BUB CARRINGTON EST LE PICK Nº14 DE LA DRAFT 2024 ! pic.twitter.com/M9vdzSSJgx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Rangez vos jeux de mots du style “Bub l’éponge” ou encore “Bub le bricoleur” car monsieur Carlton Carrington ne devrait pas avoir grand chose d’un rigolo à DC. Son profil répond à un réel besoin en sortie de banc, il devrait avoir encore plus de responsabilités avec le départ de Deni Avdija à Portland et pourra apprendre de Tyus Jones et Malcolm Brogdon, deux meneurs d’expérience qui sauront lui transmettre le métier. Bub Carrington devrait avoir le loisir de jouer dans cette équipe destinée à tanker et à faire confiance à la jeunesse, et pourra même abreuver de ses caviars Alexandre Sarr, choisi en 2è position.