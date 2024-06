Alexandre Sarr rejoint Bilal Coulibaly aux Wizards, une belle doublette française !

Sélectionné avec le deuxième choix de la Draft NBA 2024, Alexandre Sarr débarque aux Washington Wizards et rejoint ainsi un autre Français : Bilal Coulibaly.

Pour la deuxième année de suite, un Frenchie va venir renforcer les rangs des Wizards.

Il y a un an, Bilal Coulibaly débarquait dans la capitale après avoir été transféré d’Indiana à Washington le soir de la Draft. Cette nuit, c’est donc Alexandre Sarr qui a été sélectionné par les Sorciers en numéro 2.

Alex Sarr No. 2 de la #NBADraft, pick par les @WashWizards🇫🇷

Il rejoint Bilal Coulibaly ! pic.twitter.com/J84Ery4x7P

— NBA France (@NBAFRANCE) June 27, 2024

Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly dans la même équipe, la connexion française s’annonce prometteuse du côté de DC.

On sait ce que Bilal a pu proposer lors de sa campagne rookie, notamment défensivement, lui qui s’est imposé comme un élément “intouchable” de la reconstruction des Wizards. On connaît aussi le potentiel de Sarr, en défense mais aussi en matière de polyvalence globale. Alors on imagine bien ces deux-là mettre la “French Touch” plus que jamais à la mode dans la capitale US.

Vous l’avez compris, faudra garder un œil particulièrement attentif sur la saison des Wizards l’an prochain.