NBA Draft : Dalton Knecht sélectionné en n°17 par les Los Angeles Lakers !

Projeté dans la Loterie et même dans le Top 10 de la Draft NBA, Dalton Knecht a chuté jusqu’au 17e rang cette nuit. Mais les Lakers ont décidé de miser sur lui !

Gros scoreur, capable de planter des banderilles de loin et plutôt athlétique, Dalton Knecht était considéré comme l’un des meilleurs extérieurs de sa cuvée avant la Draft NBA. Alors pourquoi a-t-il chuté en dehors de la Loterie cette nuit ? Parce qu’il a “déjà” 23 ans et que son plafond est donc logiquement moins élevé que des gamins de 20, 19 ou même 18 ans. Tant mieux pour les Lakers, qui viennent de récupérer un jeunot capable de contribuer rapidement.

OFFICIEL, DALTON KNECHT EST LE PICK Nº17 DE LA DRAFT 2024 ! pic.twitter.com/VITEmkhcRC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Les Lakers, désireux de jouer le haut de tableau pour les dernières années du duo LeBron James – Anthony Davis, voulaient un rookie d’impact, “NBA Ready”, pour renforcer le supporting cast autour du duo de superstars. Dalton Knecht va apporter une étincelle offensive sur les extérieurs et pourrait bien se régaler aux côtés du King et AD, qui devraient lui ouvrir de gros espaces avec l’attention qu’ils génèrent.

Pour l’instant, Knecht a du mal à réaliser qu’il va porter le maillot de la mythique équipe de Los Angeles. Il a du mal à se rendre compte qu’il jouera aux côtés de LeBron et AD. Mais ça va arriver ! (Sauf trade mais on ne veut pas gâcher le moment).

Rob Pelinka on Dalton Knecht: “We would have never imagined a player as skilled and perfect for our needs would be there [at 17].” Pelinka added that LAL had Knecht ranked in its top 10 on their draft board. pic.twitter.com/Ax1ieyWjLO

— Dave McMenamin (@mcten) June 27, 2024