Lors du Media Day de l’Equipe de France, on a eu l’occasion de parler de pas mal de choses avec Victor Wembanyama, notamment de la différence entre le jeu NBA et le jeu FIBA.

Wemby connaît maintenant les deux. Lui qui vient de terminer sa première saison chez les Spurs, a d’abord évolué en France, à l’ASVEL et chez les Mets 92 pour rappel. Il connaît donc le jeu “à l’européenne” et “à l’américaine”. Et le natif du Chesnay a déjà sa petite préférence, bien conscient que ce n’est pas du tout la même chose.

J’ai demandé à Victor Wembanyama s’il se sentait plus fort en NBA ou en FIBA :

“C’est même pas deux jeux différents, c’est deux sports différents. Ma préférence personnelle va au jeu NBA, mais j’ai peu d’expérience, il me reste encore plein de choses à découvrir…@TrashTalk_fr pic.twitter.com/BeASU55vdM

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024

Peu importe dans quelle compétition, Victor Wembanyama devrait abondamment peser sur le jeu de l’EDF. Avec Rudy Gobert comme partenaire de raquette, l’OVNI veut choquer la planète basket, et ils ont ce qu’il faut en magasin pour le faire. En tout cas, il est sur la même longueur d’onde que Rudy à ce niveau là.

Victor Wembanyama à propos de son association avec Rudy Gobert : “Je suis très excité à l’idée de partager le terrain avec lui, on en parle beaucoup avec le staff et les joueurs. On est sur la bonne longueur d’onde. Le but c’est de faire quelque chose d’inédit”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/LyHKWX98pm

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024

Quoi qu’il en soit, Wemby semble véritablement impatient de participer à ces Jeux Olympiques 2024, à Paris, devant son public. L’ambition est débordante et l’envie d’en découdre avec les plus grandes nations du basket est grande.

Victor Wembanyama 🗣️ : ” Les JO c’était un rêve, puis un objectif, c’est le plus grand événement sportif au monde.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/SVVY9pvR7a

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024

Victor Wembanyama : “Je ne sais pas si c’est le tournoi le plus relevé de tous les temps, on ne saura qu’après la compétition. Team USA ? C’est vraiment excitant, j’espère qu’on aura la chance de s’opposer à eux, c’est un rêve de jouer contre toutes ces légendes”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/UGzqemRweh

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024

Vraiment pas pour rien que les JO sont considérés comme la plus grande compétition internationale par beaucoup de joueurs, mais la signification est autrement différente lorsqu’ils sont disputés dans son propre pays, avec toute une nation pour encourager les joueurs tricolores.