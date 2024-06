C’est l’heure du Media Day pour l’Equipe de France, juste après la Draft NBA. Rudy Gobert a également été interrogé, notamment à propos du potentiel défensif de son association avec Victor Wembanyama dans la raquette.

Deux si grands joueurs, et pas que par la taille, alignés dans la même raquette pour défendre leur panier, on a rarement vu ça. Un savant mélange de longueur, de mobilité et de dissuasion pour les attaquants adverses. Les deux profils pourraient bien être ultra complémentaires, et ça, Gobzilla l’a bien compris.

Rudy Gobert 🗣️ : “Victor est un défenseur exceptionnel, il va pouvoir apporter en plus de ce que moi j’amène à la table, le potentiel défensif est inédit”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/YfR94KVVIa

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024

Rudy Gobert sur son association avec Victor Wembanyama ⬇️⬇️⬇️@TrashTalk_fr pic.twitter.com/Aoxzw8VNuq

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024

Gobert et Wemby ont une volonté commune : bosser ensemble, se mettre en valeur et au service du collectif, en attaque comme en défense. Rudy Gobert faisant désormais partie de l’une des meilleures équipes de la NBA, qui dispose de la meilleure défense mais aussi d’une attaque extrêmement solide, il a appris des joueurs qui l’entourent et espère bien pouvoir contribuer encore plus que par le passé avec la gonfle dans les mains.

Rudy Gobert 🗣️ : ” Jouer avec Towns et Reid, m’aide en attaque. J’en suis à un stade de ma carrière ou j’espère magnifier les joueurs autour de moi. Avec Victor, il y a des possibilités illimitées” @TrashTalk_fr pic.twitter.com/8GASjqjUGD

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024

Rudy Gobert en a également profité pour faire l’éloge du sélectionneur Vincent Collet, tout en vantant ses mérites au niveau tactique et humain.

Rudy Gobert 🗣️ : Vincent Collet a toujours été un très grand tacticien, mais il a beaucoup évolué positivement sur sa communication et sa capacité à mettre les joueurs en confiance”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/9xAO1oeZEV

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024

Vous savez quoi ? Nous aussi on a hâte de voir cette association entre les deux intérieurs sous le maillot Bleu à Paris tiens…