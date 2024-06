Paris 2024 : le récap (maison) du Media Day de l’Équipe de France !

Aujourd’hui 27 juin, lendemain de la Draft ayant consacré trois Français dans le Top 6, avait lieu le Media Day de l’Équipe de France de basket. Ça doit flex fort dans les couloirs de l’INSEP, et TrashTalk avait en tout cas dépêché un soldat sur place afin d’aller écouter ce qu’il s’y disait. On vous résume tout ça !

Ndlr : les joueurs français étaient répartis par groupe de deux, ce qui induit, forcément, qu’il a fallu faire des choix, raison pour laquelle vous trouverez ci-dessous les interviews d’une moitié de l’équipe seulement.

En direct de l’INSEP pour couvrir le média day de l’Équipe de France masculine avant les Jeux olympiques de Paris 2024 pour @TrashTalk_fr pic.twitter.com/Rr5V8mzZfL

Boris Diaw confirme que certains joueurs ont commencé à s’entraîner le 18 juin, mais que les joueurs NBA ne peuvent pas commencer l’entraînement collectif avant demain ! pic.twitter.com/ww5U6RoVw2

Boris Diaw 🗣️ : ” Kenny Atkinson est reparti aux États-Unis pour signer son contrat avec les Cleveland Cavaliers et reviendra avec nous la semaine prochaine.”

Vincent Collet à propos de la réduction du groupe à 17 🗣️ : “C’était un timing qui était mis en place avant même la préparation, les joueurs étaient au courant. On passera à 14 dès Rouen avant de donner le groupe final lors du match contre l’Allemagne (6 juillet) pic.twitter.com/qcxEG6SHS1

Vincent Collet explique qu’Ousmane Dieng ne s’est même pas entraîné avec le groupe mais que le staff s’est appuyé sur des entraînements individuels, les tests physiques et la complémentarité de l’équipe pour faire leur choix. Que ce soit pour Killian et lui. @TrashTalk_fr

Vincent Collet 🗣️ : “C’est en suspens au niveau des trois meneurs mais c’est la solution qui a le plus de chance d’être retenue. Nolan Traoré est reparti hier (comme Raynaud et Massa), mais on le garde dans un coin de notre tête. Tout est envisageable”@TrashTalk_fr

Vincent Collet 🗣️ : “Notre ambition ne pourra se réaliser que si on est une équipe défensive exceptionnelle. Il faut aussi retrouver notre capacité de course. On ne le faisait plus du tout l’an passé.”@TrashTalk_fr

Vincent Collet à propos de l’association Rudy Gobert / Victor Wembanyama 🗣️ : “C’est difficile de jouer avec ceux joueurs de + de 2m15 mais Victor a une très bonne mobilité pour sa taille. Il va falloir que nos autres joueurs bougent beaucoup autour de nos tours jumelles.”

Vincent Collet 🗣️ : “Contrairement à Ousmane Dieng, Killian Hayes a pu participer à des séquences collectives. Par rapport à ses concurrents, il nous a semblé en retrait.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/0ckS04WQKT

Vincent Collet 🗣️ : “Nando de Colo va beaucoup mieux, sa cheville est dans un bien meilleur état” @TrashTalk_fr pic.twitter.com/0EPZ59Wfwp

Mathias Lessort 🗣️ : “Je n’ai pas eu de vacances, c’est dur d’enchaîner physiquement et mentalement, mais je ne vais pas me plaindre, c’est une chance de participer à cette préparation.”

Vincent Collet a précisé qu’il était en grande forme @TrashTalk_fr pic.twitter.com/YGtNCVHHJL

Mathias Lessort 🗣️ : “A l’intérieur on est vraiment polyvalent, on a beaucoup de combinaisons possibles.” pic.twitter.com/AwzpA3G8Bc

Mathias Lessort 🗣️ : “Au début de la saison, on me mettait parmi les joueurs les plus surcôtés de l’EuroLeague, je m’en fiche de ce que les gens pensent de moi, la vérité c’est celle du terrain “@TrashTalk_fr pic.twitter.com/hFHCCMEJgX

Vincent Collet 🗣️ : “Au niveau du calendrier, c’était compliqué de prendre un joueur concerné par la Draft. Si on Zaccharie Risacher, en particulier, aurait été dans ce groupe élargi.”@TrashTalk_fr

Bilal Coulibaly 🗣️ : “Depuis la fin de saison, j’ai beaucoup travaillé sur mon tir et avec ma blessure, j’ai dû remobiliser mon poignet, je suis à 100%”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/bAKpgRSDZx

Bilal Coulibaly 🗣️ : “Mes atouts défensifs vont beaucoup m’aider vu que l’optique de l’équipe est d’être défensive, je veux défendre sur les meilleurs joueurs adverses” @TrashTalk_fr pic.twitter.com/oEeOmyyKv2

L’avis de Bilal Coulibaly sur la sélection d’Alexandre Sarr aux Washington Wizards ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/BJeWSbcRJR

Bilal Coulibaly est prêt à être titulaire de l’Équipe de France si on lui demande ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/kK5h34Rmcm

Nando de Colo 🗣️ : “Ça va mieux, ça fait déjà un moment que je récupère, tout n’est pas parfait, mais ça va bien.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/ueTW1e8mAm

Nando de Colo 🗣️ : “C’est sûrement l’équipe de France la plus complète avec laquelle je n’ai jamais joué. La plus forte ? On verra, seul le résultat le confirmera”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/awDNawTQu9

Nando de Colo 🗣️ : “Le mot point faible pour le secteur extérieur est un petit peu fort. On a les capacités de créer du danger à l’extérieur, il va falloir trouver de l’alternance. Même si le jeu peut pencher à l’intérieur avec Victor Wembanyama c’est normal”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/AqT6jEADV5

Nando de Colo sur la concurrence entre les guards sur cette préparation ⬇️⬇️⬇️@TrashTalk_fr pic.twitter.com/m73tSZabUu

Andrew Albicy à propos des extérieurs : “Nous sommes le fer de lance de la défense et il faut qu’on ait beaucoup plus de jeu rapide. C’est ça les objectifs depuis le début du stage, on a des athlètes”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/AO8S9rOahb

Andrew Albicy 🗣️ : À chaque sélection, je me sens menacé, mais je suis prêt à gagner ma place même si on sent encore plus la concurrence cette année au vu du nombre d’extérieurs. Je contrôle ce que je peux.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/Ssc15JmsWL

Andrew Albicy 🗣️ : “J’ai eu la chance de déjà faire des fenêtres avec Victor Wembanyama, ce n’est pas une surprise, ce sera la pierre angulaire de l’équipe”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/zohfTaiavT

Andrew Albicy à propos de Nolan Traoré 🗣️ : ” Pour l’avoir côtoyé… C’est quelque chose.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/v4qrSHmGJD

Andrew Albicy est plus que prêt à l’idée de défendre sur des joueurs comme Shai Gilgeous-Alexander !!! ⬇️ pic.twitter.com/WGgxV3PNjI

Élie Okobo 🗣️ : “On joue dur à tous les entraînements, y a pas mal de shoots ratés parce qu’on défend très fort. Le but c’est d’être la meilleure défense de la compétition”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/8w2KZZDnsp

Élie Okobo 🗣️ : “Si j’ai été appelé, c’est pour mes qualités, pas jouer comme quelqu’un d’autre. Je veux être très agressif et passer un cap en défense.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/FlQ8qsuFQh

Élie Okobo à propos de la Draft 🗣️ : “C’est exceptionnel ce qu’il s’est passé, je suis très heureux pour tous les joueurs sélectionnés et leurs familles.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/d10dZdzq0C

Élie Okobo à propos de Nolan Traoré : ” Il est très fort et a la tête sur les épaules. Aux repas, il posait beaucoup de questions, il va faire de belles choses à Saint-Quentin la saison prochaine.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/ovmO3USXXl

Rudy Gobert 🗣️ : “Victor est un défenseur exceptionnel, il va pouvoir apporter en plus de ce que moi j’amène à la table, le potentiel défensif est inédit”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/YfR94KVVIa

Rudy Gobert sur son association avec Victor Wembanyama ⬇️⬇️⬇️@TrashTalk_fr pic.twitter.com/Aoxzw8VNuq

Rudy Gobert 🗣️ : ” Jouer avec Towns et Reid, m’aide en attaque. J’en suis à un stade de ma carrière ou j’espère magnifier les joueurs autour de moi. Avec Victor, il y a des possibilités illimitées” @TrashTalk_fr pic.twitter.com/8GASjqjUGD

Rudy Gobert 🗣️ : Vincent Collet a toujours été un très grand tacticien, mais il a beaucoup évolué positivement sur sa communication et sa capacité à mettre les joueurs en confiance”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/9xAO1oeZEV

Rudy Gobert 🗣️ : “L’année dernière, on avait pas vraiment d’identité, les rôles n’étaient pas toujours clairs. Je pense qu’on avait besoin de cette déception. On aurait pas eu la même approche qu’on a maintenant. Ça a permis a tout le monde de se secouer.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/KvwL5CSJml

Rudy Gobert à propos de Tidjane Salaün : “Ça fait plaisir de voir que la formation Choletaise est une des meilleures de France. C’est un joueur que je suis depuis longtemps et je suis très heureux pour lui.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/r1t32Zlyuj

Nadir Hifi 🗣️ : “J’appréhendais beaucoup avant de rejoindre ce groupe, mais ils m’ont tous très bien accueilli, je m’entends bien avec tout le monde.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/uWiZFBIUTz

Nadir Hifi sur ce qu’il peut apporter à l’Équipe de France ⬇️⬇️⬇️@TrashTalk_fr pic.twitter.com/YraPAL4IbK

Nadir Hifi 🗣️ : “Mon évolution est fulgurante, ma première saison à Paris, c’est un 10/10, j’ai gagné deux titres et maintenant je suis dans les 17 pour les Jeux olympiques, c’est une très grande fierté” @TrashTalk_fr pic.twitter.com/4ds0XK9Del

Nadir Hifi sur les différences entre le jeu du Paris Basket-ball et de l’Équipe de France : ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/QTAb0FdgXd

Nadir Hifi 🗣️ : “Je pense que j’aurais encore des opportunités pour aller en NBA, ils m’observent de près, si j’ai une chance d’y aller je la saisirai”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/9uBDhhxpkJ

Victor Wembanyama 🗣️ : “J’ai pris un petit peu de poids, mais c’est pas le plus important, c’est la force qui compte, l’état de forme”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/aFH0jbgrnq

Victor Wembanyama 🗣️ : ” Les JO c’était un rêve, puis un objectif, c’est le plus grand événement sportif au monde.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/SVVY9pvR7a

Victor Wembanyama à propos de son association avec Rudy Gobert : “Je suis très excité à l’idée de partager le terrain avec lui, on en parle beaucoup avec le staff et les joueurs. On est sur la bonne longueur d’onde. Le but c’est de faire quelque chose d’inédit”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/LyHKWX98pm

Victor Wembanyama à propos de la Draft 🗣️ : ” Beaucoup de fierté, je suis resté éveillé bien sûr, mais ma première impression c’est que ce n’est pas encore assez pour le basket français. On peut être numéro 1, trois années de suite, pourquoi pas 4.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/O5TwVU4mJh

J’ai demandé à Victor Wembanyama s’il se sentait plus fort en NBA ou en FIBA :

“C’est même pas deux jeux différents, c’est deux sports différents. Ma préférence personnelle va au jeu NBA, mais j’ai peu d’expérience, il me reste encore plein de choses à découvrir…@TrashTalk_fr pic.twitter.com/BeASU55vdM

Victor Wembanyama 🗣️ : “Cette année tout le monde est dans les starting-blocks, à mettre le pied sur le terrain et a mettre de l’intensité, donc les objectifs, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi les actes, mais tout ça part d’un rêve”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/lR5wQwmjjW

Victor Wembanyama 🗣️ : “Je suis très heureux à propos de cette sélection (Stephon Castle), un des joueurs les plus NBA Ready de cette Draft et une très bonne personne aussi. On y prête beaucoup d’attention chez les Spurs”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/K1vAGgfDlY

Victor Wembanyama 🗣️ : ” Si je devais donner un conseil à Zaccharie Risacher, ce serait de rester lui-même, de ne pas laisser l’argent et la célébrité le changer”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/4TdGJWEQmK

Victor Wembanyama 🗣️ : “Ce serait dommage si on ne pouvait pas être à la cérémonie d’ouverture, je l’ai regardé tellement de fois. Mais il y en aura d’autres, pas à Paris, mais il y en aura d’autres.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/FuKwsfWfZQ

Victor Wembanyama : “Je ne sais pas si c’est le tournoi le plus relevé de tous les temps, on ne saura qu’après la compétition. Team USA ? C’est vraiment excitant, j’espère qu’on aura la chance de s’opposer à eux, c’est un rêve de jouer contre toutes ces légendes”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/UGzqemRweh

