Si tous les yeux ou presque sont tournés vers la Draft NBA, et la cuvée historique de ce mercredi, n’oublions pas que la Free Agency approche également à grands pas (30 juin). Parmi les gros dossiers à suivre au cours de l’intersaison 2024 : DeMar DeRozan. L’ailier des Bulls est agent-libre cet été et peut décider de partir où bon lui semble, et même s’il semble vouloir rester à Chicago, son avenir à Windy City est assez incertain. On fait le point sur la situation.

DeMar DeRozan, du haut de ses 34 ans, a retrouvé une seconde jeunesse à Chicago et continue d’être très productif au scoring (3 de ses 4 meilleures saisons en carrière le sont sous le maillot des Bulls). L’ailier est également très clutch, les derniers ballons finissent souvent dans ses mains et l’ancien des Raptors et des Spurs justifie pourquoi c’est le cas. Aujourd’hui, DMDR cherche un dernier gros contrat avant de raccrocher les sneakers, reste à savoir si les Taureaux ou peu importe qui d’autre peuvent lui offrir.

DeMar DeRozan, rappel de sa situation personnelle et contractuelle

En 2021, DeMar DeRozan quitte les Spurs pour rejoindre les Bulls via un sign-and-trade. Le contrat est à hauteur de 85 millions sur 3 ans, soit un peu moins de 30 millions par saison. Un montant correct pour un joueur qui voulait une équipe compétitive, mais dont le style de jeu semble en décalage avec l’évolution de la NBA, de plus en plus tournée vers le shoot à 3 points.

Et pourtant, le natif de Compton va tout casser sur son passage. Lors de la saison 2021-22, il va tout simplement être le fer de lance de la meilleure équipe de la NBA (jusqu’à la blessure de Lonzo Ball), signant sa meilleure saison au scoring en carrière avec 27,9 unités par match, rien que ça. All-Star à deux reprises sur ses trois saisons à Chi-Town, il enchaîne les shoots clutch et a dépassé Zach LaVine dans la hiérarchie offensive de l’équipe. Son expérience et son sang-froid dans les moments chauds lui ont permis de prendre les rênes de l’équipe.

La saison 2022-23 est moins prolifique, individuellement comme collectivement. Il score moins et gagne moins, mais il reste celui sur qui les Bulls comptent pour se sortir de la panade. Et s’il y avait eu des Playoffs la saison passée, il n’en sera rien cette saison, DMDR ne peut pas tout faire tout seul et ne peut empêcher les Bulls d’être une équipe moyenne, qui ne sait pas trop dans quelle direction elle va, sans Playoffs, sans argent (son contrat, ainsi que ceux de Zach LaVine, Lonzo Ball et Nikola Vucevic étant élevés) et sans son pick de Draft, envoyé au Magic.

On prend les mêmes et on recommence pour la saison 2023-24. Toujours pas de Playoffs, toujours pas de projet clair, et un DeMar DeRozan qui laisse éclater des signes de frustration malgré sa volonté indiquée de prolonger, et même de finir sa carrière à Chicago. L’arrière ne peut éviter une nouvelle saison sans saveur dans l’Illinois, à tel point que fracasser le bouton rouge est sérieusement envisagé pour la première fois (mieux vaut tard que jamais) cet été par les dirigeants de la franchise.

En fin de contrat cet été, DMDR veut un dernier gros contrat, sur plusieurs années, mais les Bulls ne lui ont proposé que 2 ans de contrat, à hauteur de 40 millions par saison, certes, mais un très beau montant pour un joueur de 35 ans. Offre refusée par le joueur, qui remet peut-être en question son souhait de terminer sa carrière dans cette franchise. La fenêtre de tir pour un titre NBA se referme peu à peu pour l’angelino de naissance, peut-être qu’il voudra tout faire pour aller chercher ce trophée. Spoiler : cela ne devrait pas être à Chicago dans l’immédiat, tant la franchise est dans l’incertitude pour rester poli.

“The next time I play a game will be my 16th season. You realize the window closes for you personally. I ain’t trying to play 25 years. … My stance on wanting to be here is still the same but I just want to win.”

DeMar DeRozan speaks on his future pic.twitter.com/jljLoRAktE

— NBA TV (@NBATV) April 20, 2024

“J’entre dans ma 16è saison. Je vois certaines fenêtres de tir se refermer pour moi. Je ne cherche pas à jouer 25 saisons. Je veux toujours rester ici mais je veux aussi gagner.”

Petit coup de pression envers sa direction à peine dissimulé ici. Arturas Karnisovas veut absolument garder celui qu’il considère comme la pièce centrale de son projet, mais toutes les possibilités existent, y compris celles de voir DMDR quitter le navire contre peanuts cet été.

Quels scénarios pour DMDR à la Free Agency ?

Si l’on se fie à cette dernière citation, alors il semble évident que DeMar DeRozan quittera Chicago lors de la Free Agency, mais c’est plus compliqué que ça. L’ailier, qui aura 35 ans en août, peut encore contribuer au plus haut niveau et en est bien conscient. Pour cela, il va sans doute réclamer un contrat courant au moins sur 3 ans, avec un salaire au moins semblable à celui qu’il a touché durant son bail chez les Bulls. Le joueur va aussi vouloir maximiser ses chances de titre, pour ce faire, les Clippers ou les Sixers peuvent représenter de solides candidats pour l’attirer, et l’option du sign-and-trade n’est pas non plus à exclure.

Toutefois, son aventure chez les Bulls n’est pas forcément terminée, DeMar DeRozan se sent bien ici et a déjà plusieurs fois déclaré vouloir continuer dans cette franchise. Si cette option n’est plus aussi certaine qu’avant, c’est également une donnée à prendre en compte. Ces dernières heures, la tendance tournait plus à une non-prolongation avant le début de la Free Agency qui débute ce dimanche.

DeMar DeRozan and the Bulls have come to a stall in their contract negotiations, per @ChrisBHaynes, @TheSteinLine

Looks like reality is starting to set in that DeMar will enter free agency this summer. pic.twitter.com/9hRyVatT34

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 26, 2024

Toutefois, difficile de voir autre chose qu’un bon gros ventre mou de la Conférence Est avec une telle prolongation car DMDR vieillit, bien que ses performances soient toujours de haut niveau, et malgré l’arrivée de Josh Giddey, meneur dans le même registre que Lonzo Ball, qui pourrait redonner quelques couleurs à l’attaque chicagoane, rien de révolutionnaire à signaler.

DeMar DeRozan va animer cette free-agency à coup sûr. Bien malin qui saurait dire ce que le joueur va faire. Rester à Chicago ? Partir vers d’autres horizons ? Pour quel montant ? Pour quelle durée ? Faites vos jeux.