DeMar DeRozan plus frustré que jamais…

Les Bulls de DeMar DeRozan ont encore perdu la nuit dernière. Qui plus est sur le parquet de l’ancienne équipe de DeMar, qui a été expulsé de cette rencontre face à Toronto. Pas de doute, la frustration est à son niveau maximal chez l’arrière de Chicago.

Avec la mise en place du nouveau In-Season Tournament et l’importance accordée à la différence de points, on voit de plus en plus d’équipes jouer jusqu’à la dernière seconde du match même si le résultat est déjà acté. Mais certains comme DeMar DeRozan ont toujours du mal avec ça, lui qui n’a pas vraiment apprécié le shoot à 3-points pris par Pascal Siakam dans les ultimes instants du match alors que le score indiquait 120-108 pour Toronto.

Cela a ajouté une dose de frustration supplémentaire chez DeRozan, expulsé pour une deuxième faute technique après s’être pris le chou avec le banc des Raptors. DeMar a carrément arraché son maillot lors de son retour au vestiaire, juste après avoir salué son ancien boss Masai Ujiri. Difficile de trouver un meilleur symbole de la situation actuelle à Chicago.

in the arena I did not catch that James Wade was one of the Toronto coaches catching flack from DeMar DeRozan, this is incredible pic.twitter.com/ULHJKcNHev

— Julia Poe (@byjuliapoe) November 25, 2023

Après la rencontre, la journaliste Julia Poe du Chicago Tribune a demandé à DeMar DeRozan si son niveau de frustration est à son plus haut point depuis son arrivée à Chicago en 2021. La réponse est sans appel.

“Oui. Je ne peux pas le cacher. Je suis frustré, plus que frustré. Je pense que c’est normal en tant que compétiteur. Tout le monde dans le vestiaire est frustré.”

Vendredi à Toronto, les Bulls ont accumulé une troisième défaite en autant de matchs lors du In-Season Tournament, ainsi qu’une troisième défaite de suite qui porte leur bilan à 5 victoires – 12 défaites (13e de la Conférence Est). Un bilan pas loin d’être catastrophique au vu de l’effectif et les ambitions affichées par Chicago, qui soi-disant vise une place en Playoffs. Et pour ne rien arranger, Alex Caruso a quitté ses copains sur blessure dans le troisième quart-temps.

DeMar DeRozan expulsé.

Encore une défaite à la con.

Cette fois à Toronto.

Comment ne pas être blasé à sa place.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 25, 2023

Si DeMar DeRozan veut continuer à croire en un retournement de situation, nous on croit surtout à une explosion prochaine de l’effectif. Outre les rumeurs autour de Zach LaVine, on rappelle que DeRozan est dans la dernière année de son contrat, ce qui fait de lui un candidat naturel pour un transfert avant la trade deadline de février.

Vu le niveau actuel des Bulls, on se dit que c’est peut-être la meilleure chose qui pourrait lui arriver…

__________

Source texte : Chicago Tribune, NBC Sports Chicago