21 points. Les Knicks avaient 21 points de retard dans les dernières minutes du troisième quart-temps face à Miami. Et pourtant ils ont gagné. Oui, l’équipe new-yorkaise a réussi une magnifique remontada contre le Heat cette nuit, boostée par un fan qui n’a pas eu peur de dire ce qu’il pensait à Jalen Brunson.

Le score indique 83-62 en faveur de Miami à 3 minutes et 40 secondes de la fin du troisième quart-temps. Les Knicks ont la tête sous l’eau, devant leur public, dans un match du In-Season Tournament, contre le rival historique.

“Franchement, ça en devient gênant.”

Voilà ce qu’a balancé un fan des Knicks à Jalen Brunson, les yeux dans les yeux, entre déception et frustration. Une interaction qui a visiblement boosté le meneur de New York à un moment où les Knicks étaient en train de couler.

"honestly, a fan looked at me in my eye over here and said 'this is embarrassing,' so i'll say him."

-jalen brunson on what spurred the knicks' comeback 🤣 pic.twitter.com/EdzCerircy

— Dan Favale (@danfavale) November 25, 2023

La suite, c’est un 38-15 au tableau d’affichage en faveur de New York (29-11 dans le dernier quart-temps) pour une victoire inespérée 100-98. Jalen Brunson a terminé la rencontre avec 24 points, Immanuel Quickley (20 points) a été crucial en sortie de banc, et R.J. Barrett (18 points) a également apporté sa contribution dans le money-time pour renverser le Heat.

La victoire est d’autant plus savoureuse pour les Knicks qu’elle représente une petite revanche après l’élimination en Playoffs contre Miami il y a quelques mois, et qu’elle permet surtout à New York de rester en course pour les quarts de finale du In-Season Tournament. En cas de défaite, les Knicks auraient en effet été éliminés de la compétition…

The Knicks trailed by 21 points.

They came back in the 4Q to win a must-win game and keep their East Group B hopes alive.

Watch the final minutes of a wild comeback ⬇️📹 pic.twitter.com/ji5SwqyOZp

— NBA (@NBA) November 25, 2023