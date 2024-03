Jalen Brunson et les Knicks ont encore montré leurs biscottos hier soir. Une victoire de boss à Sacramento, une quatrième place – un peu – cimentée à l’Est, une défense de fer et un Jalen Brunson dans l’histoire de la franchise new-yorkaise. Sympa la soirée !

Ce petit bonhomme est spécial. Ses larmes en interview postgame suite à sa nomination pour le All-Star Game en avaient fait une icône du FC Mim’s, sa bromance avec ses ex teammates de Villanova Josh Hart et Donte DiVincenzo est rafraichissante, mais il ne faudrait pas oublier que Jalen Brunson est avant tout un immense serial killer des parquets. Cette nuit ? De’Aaron Fox, Davion Mitchell, Malik Monk et Keon Ellis sont TOUS passés à la moulinette? Trop vif et trop tanké le Jalen, qui a en sus passé sa soirée à envoyer des bisous aux fans des Kings pour couronner le tout.

Du trashtalking ultime terminé avec un éclat offert à Keon Ellis, Jalen s’étonne alors de ne plus entendre de bruit dans les tribunes du Golden 1 Center. Light the Beam ? Nope, light the Bru.

42 points, à 17/28 au tir dont 5/10 du parking et 3/4 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes, 4 steals et 1 contre, et donc un deuxième match de suite à 40 points et plus, ce qui – rhum sur le baba – fait entrer ce matin Jalen dans un groupe très fermé de légendes locales… :

Jalen Brunson reacts to being the 4th Knick ever to get 40 PTS in Back-To-Back games. His company? King, Ewing, Melo 🤯@nyknicks | @jalenbrunson1 | @McNuttMonica pic.twitter.com/fDxClXNdh0

— KNICKS ON MSG (@KnicksMSGN) March 17, 2024



Bernard King, Patrick Ewing et Carmelo Anthony étaient les trois autres joueurs de la franchise new-yorkaise à avoir validé un “back-to-back 40”. On n’oublie pas les héros des deux titres (Walt Frazier, Willis Reed), mais cette perf cimente en tout cas la place de JB dans le classement all-time des stars des Knicks. Statistiquement en tout cas, Brunson est en train de mettre tout le monde d’accord et on attend désormais de voir si le mood des NYC peut se poursuivre en Playoffs. Un indice ? Etre capable de tenir ses adversaires à 83 points marqués sur cinq matchs est plutôt bon signe. Allez, envoyez les highlights du faux lent.