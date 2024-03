Les Français de G League se font plaisir en ce moment. Moussa Diabaté envoie du gros double-double avec les Clippers B, Ousmane Dieng et Olivier Sarr se régalent avec le Blue d’OKC, et Sidy Cissoko commence donc à salement monter en pression du côté des Spurs d’Austin. Allez Pop, prends ton Minitel et passe à l’action !

On l’avait laissé bien clutch lors du dernier match, offrant la victoire à son équipe sur une ultime bafouille dans les dernières secondes. Puis Sidy Cissoko était parti faire un tour sur le banc des grands contre les Nuggets mais n’était pas entré en jeu, lui qui ne compile que 32 petites minutes en six matchs cette saison en NBA. Alors pour extérioriser son seum – on n’en sait rien – le S s’est vengé sur le Go-Go de Capital City, quel drôle de nom de franchise au passage.

Toujours en sortie de banc, why not, Sidy a envoyé 25 points, à 9/15 au tir dont 2/4 du parking et 5/7 aux lancers, saupoudrés de 11 rebonds, 3 passes et 1 steal en 34 minutes. Du très propre, qui confirme qu’en plus de ses grosses compétences défensives le joueur est capable de get buckets. Une nouvelle grosse sortie en tout cas, qui étaye sa belle forme actuelle.

Les quatre derniers matchs de Sidy Cissoko 🇫🇷 en G-League, ça commence à être intéressant 👀

– 25 points, 11 rebonds, 3 passes

– 21 points, 6 rebonds, 7 passes

– 19 points, 7 rebonds, 6 passes

– 18 points, 4 rebonds, 4 passes

(et un nouveau poster 👇)pic.twitter.com/qljm2B54OX

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) March 17, 2024



La suite pour la Cissokance ? Vous nous voyez venir, on aimerait bien voir un peu Sidy à l’étage du dessus, c’est pas comme si la fin de saison des Spurs avait une quelconque importance au niveau des résultats. Rappelons que Sidy Cissoko a signé un two-way contract avec la franchise texane et qu’il peut donc taper de grands allers-retours à volonté entre la NBA et son Intertoto, mais la fin de saison de G League approchant, Gregg Popovich et son staff seraient bien inspirés de tester l’arrière français avec Wemby et compagnie.

Et pour revoir les highlights de ce match face à une équipe drivée par Hamidou Diallo et R.J. Hampton et assistant-coachée par Alexi Ajinca c’est par ici !