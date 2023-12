Sidy Cissoko s’affirme en G League : 22 points, 9 rebonds et les lancers pour la gagne !

Il fait la bascule entre San Antonio Spurs et Austin Spurs, mais cela ne l’empêche pas de s’y retrouver sur les terrains. Cette nuit, face aux South Bay Lakers, Sidy Cissoko s’est régalé. Un bon gros match de patron, avec 22 points et 9 rebonds mais surtout les points décisifs pour assurer la victoire.

Sidy Cissoko s’est illustré cette nuit avec les Austin Spurs – réserve des San Antonio Spurs – en G League. Quelques highlights, de l’explosivité mais surtout deux lancers primés en toute fin de partie pour permettre aux Texans de prendre la victoire à domicile. Avec une moyenne de 11,1 points, 5,5 rebonds et 3,5 passes dans l’antichambre de la NBA, le Français signe donc une belle performance au-delà de ses standards. Parfois appelé par Gregg Popovich pour compléter le banc des Spurs, les signaux sont au vert.

REVERSE slam for Sidy Cissoko! 🔄

The @spurs rookie is up to 16 PTS and counting in Q3 for the @austin_spurs. pic.twitter.com/gxj0xQPtnm

— NBA G League (@nbagleague) December 29, 2023