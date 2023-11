Rayan Rupert et Sidy Cissoko ont été assignés en G League par leurs franchises respectives pour le début de saison de l’antichambre de la NBA. Une occasion pour se montrer et revenir dans la cour des très grands.

La saison de G League commence ce soir, et un bon nombre de joueurs français est concerné par cette nouvelle édition. C’est le cas de Rayan Rupert et Sidy Cissoko. Les deux garçons ont un parcours relativement similaire pour le moment dans la Grande Ligue. Attendus en fin de premier tour à la Draft, ils ont tout deux chutés au second, mais ont tout de même pu bénéficier d’un contrat garanti en NBA.

Mais, pour le moment, le temps est au développement.

Rayan Rupert est un projet au long terme dans l’Oregon et c’est pourquoi la franchise a décidé de l’assigner en compagnie de Kris Murray au Rip City Remix, la toute nouvelle équipe G League de Portland. Le Remix fera ses débuts dans la compétition face aux South Bay Lakers, l’équipe menée par le first pick, Jack White.

OFFICIAL: The @trailblazers have assigned forward Kris Murray and guard/forward Rayan Rupert to the @ripcityremix.

— Trail Blazers PR (@TrailBlazersPR) November 10, 2023

Sidy Cissoko n’a lui pour le moment pas la confiance de Gregg Popovich et va donc retourner dans la Ligue dans laquelle il évoluait avant sa Draft. Fini la G League Ignite Team néanmoins, il évoluera cette saison aux Spurs d’Austin.

En plus de ces deux joueurs au contrat garanti, quatre Tricolores ont signé cette saison un two-way contract et passeront donc également du temps et des minutes en G League. Malcolm Cazalon, Olivier Sarr et Moussa Diabaté devraient rapidement faire leurs débuts pour leurs équipes, respectivement les Motor City Cruise, OKC Blue et Ontario Clippers, tandis que Theo Maledon est lui pour le moment utilisé par les Charlotte Hornets, mais pourrait bien rejoindre les Greensboro Swarn au retour de blessure de… Frank Ntilikina.

Alors allons enfant de la patrie, éclatez-vous bien en G League et revenez nous vite avec un statut d’intouchable au sein des effectifs de la plus belle Ligue du Monde !

Source texte : TrailBlazersPR