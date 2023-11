C’est la petite nouveauté de la saison, la NBA nous propose jusqu’au mois de décembre le In-Season Tournament, tournoi parallèle à la saison de NBA et qui sacrera une franchise dans quelques semaines. Ce soir ? Deuxième journée du tournoi, 18 équipes sur le pont, on vous fait le topo !

Le programme de ce soir

1h : Pistons – Sixers

1h : Wizards – Hornets

1h30 : Celtics – Nets

2h : Rockets – Pelicans

2h : Grizzlies – Jazz

2h : Spurs – Wolves

2h30 : Mavericks – Clippers

4h : Suns – Lakers

4h : Kings – Thunder

Neuf matchs, trois à l’Est et six à l’Ouest. Parmi ces neuf affiches ? Une seule pourra permettre à son vainqueur de passer à un bilan de 2-0, on parle des Nets qui se déplacent à… Boston, bon courage. Pour les autres ? Soit des équipes qui n’ont pas encore joué dans ce In-Season Tournament (Pistons, Sixers, Hornets, Celtics, Pels, Rockets, Jazz, Spurs, Wolves, Clippers, Lakers, Suns et Kings), soit d’autres qui ont perdu vendredi dernier lors du Day 1 (Wizards, Grizzlies, Mavs et Thunder).

En gros ? Ces quatre franchises dernièrement citées ont tout intérêt de s’imposer cette nuit, sous peine, déjà, de se voir décrochées dans la course au tournoi final. Une motivation supplémentaire pour Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic et les quelques zinzins encore “fanny” dans la compétition ?

Les classements du In-Season Tournament

AFTER ONE NIGHT OF ACTION 🏆

The first ever NBA In-Season Tournament Group standings 👀

📲: https://t.co/T2ytjrfB0m pic.twitter.com/XbEFkbpySg

— NBA (@NBA) November 4, 2023



Début des hostilités à 1h, fin du bal et petit déjeuner aux alentours de 7. Enjeu supplémentaire ce soir, histoire de BIEN nous fatiguer alors que la saison a commencé depuis moins de trois semaines. Pas merci Adam, mais tout de même… merci quand même.