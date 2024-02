Cela ne restera probablement pas l’information de la soirée au cœur de la trade deadline mais c’est tout de même un sacré deal que viennent de passer la NBA et Emirates.

Alors que l’on approche de la date limite des transferts en NBA et que cet événement bat déjà son plein avec Buddy Hield transféré aux Sixers et Kelly Olynyk envoyé aux Raptors, la ligue continue quand même de bosser sur bien d’autres aspects. Ici, on parle d’un deal très lucratif qui s’annonce avec la compagnie aérienne basée à Dubaï, et ce pour plusieurs années.

Wow…

Deal mastodonte entre la NBA et Emirates :

– La NBA Cup sera la Emirates NBA Cup

– Les arbitres auront des patch Emirates

Qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? Au delà de l’aspect financier, qui devrait être profitable pour les deux parties, tu connais, cela veut surtout dire qu’Emirates va poser son blaze dans le paysage NBA. Le In-Season Tournament va désormais s’appeler la Emirates NBA Cup, et les arbitres auront désormais un patch sur les maillots, au niveau du torse comme se qui se fait depuis environ six ans sur les maillots des franchises. Ce patch sera introduit pour le NBA All-Star Week-End, et ce sera également le cas pour la saison 2024-25 en G-League et pour la saison 2025 en WNBA.

Un deal qui s’annonce plutôt malin du fait des zooms sur les maillots des arbitres qui sont de plus en plus fréquents avec la hausse des ralentis et des challenges demandés par les coachs. Les refs sont de plus en plus filmés et le patch Emirates sera à coup sûr bien visible en match. Quand au In Season Tournament (on l’appelle comme ça tant qu’il est encore temps), Adam Silver a déclaré vouloir le pérenniser donc ce naming tombe également à point nommé pour les deux parties.

