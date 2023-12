On connait désormais la grande finale du tout premier In-Season Tournament de l’histoire. Les Lakers affronteront les Pacers, samedi soir à 2h30 du matin !

Cette nuit les Pacers ont choqué les Bucks grâce à un exceptionnel Tyrese Haliburton, notamment, et les Lakers ont atomisé les Pelicans grâce à un LeBron James en mission. Par conséquent ? Pacers et Lakers s’affronteront sur le parquet de la T-Mobile Arena de las Vegas, samedi à 2h30 du matin, pour la grande finale de ce tout premier In-Season Tournament de l’histoire de la NBA.

LeBron James, Anthony Davis, D’Angelo Russell et Austin Reaves d’un côté, Tyrese Haliburton, Myles Turner, Buddy Hield et Bennedict Mathurin de l’autre. Vu comme ça l’affiche pourrait paraitre déséquilibrée, mais sachez que cette saison les Pacers présentent un bilan quasiment aussi bon que celui des Lakers (12-8 pour Indiana, 14-9 pour L.A.) et que depuis une semaine la bande à Rick Carlisle semble marcher sur l’eau.

Qui dit finale de tournoi dit également match couperet, et donc une adrénaline différente à ce que les joueurs connaissent habituellement. Il y aura de l’enjeu, des trophées et des dollars à glaner, et plus important encore, la possibilité d’inscrire son nom à la toute première ligne d’un palmarès.

On vous présentera ce choc dans le détail, évidemment, mais pour l’heure prenez déjà rendez-vous, samedi soir après la raclette, pour un match qui s’annonce énorme entre les deux équipes les chaudes du moment. Save the date, samedi, 2h30 !