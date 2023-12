Bobby Portis est déjà dans sa quatrième saison avec les Milwaukee Bucks, et il est devenu un cadre du vestiaire de la franchise du Wisconsin. Cette nuit, face aux Pacers, l’intérieur a demandé à son entraîneur de structurer davantage l’attaque de l’équipe.

Bobby Portis a complètement changé de statut en NBA. De chien fou des Bulls qui était capable d’endormir son coéquipier en une droite à la manière de Cédric Doumbé, il est devenu un cadre d’une équipe championne et un joueur respecté dans toute la Ligue. Cette nuit, à la mi-temps du match face aux Indiana Pacers, l’ailier-fort a pris ses responsabilités en interpellant directement son coach devant l’ensemble de ses coéquipiers.

Alors que les Daims étaient menés de cinq points, Adrian Griffin est rentré aux vestiaires et a, selon des sources de Bleacher Report, demandé à ses joueurs d’être plus impliqués au rebond en expliquant à quel point cette bataille était importante en vue de remporter le match.

Jusque là rien d’anormal, sauf que Bobby Portis lui a rétorqué qu’il était important pour ses coéquipiers et lui-même que leur entraîneur structure davantage l’attaque. Il a également fait part d’autres préoccupations et a expliqué que cela marchait dans les deux sens, les joueurs ont besoin de direction, mais se doivent ensuite de bien les exécuter. Une manière de mettre en cause également le travail de ceux présents sur le parquet.

Toujours selon les sources de Bleacher Report, Adrian Griffin a entendu et apprécié ces critiques. Le coach rookie a même reconnu qu’il pouvait faire un meilleur travail en annonçant plus agressivement ses systèmes et schémas de jeu.

Cette discussion dans le vestiaire n’a pas changé le cours du match. Les Pacers se sont imposés grâce à un Tyrese Haliburton en mode virtuose et les Milwaukee Bucks sont repartis de Las Vegas sans la coupe et sans les 500 000 dollars par joueur à la clé.

Il sera intéressant d’observer l’attitude d’Adrian Griffin sur son banc lors de la prochaine rencontre des Bucks qui aura lieu lundi prochain face aux Bulls. Un adversaire que Bobby Portis a tendance à massacrer depuis son départ de l’Illinois il y a quatre ans. Un bon adversaire, aussi, pour se remettre la tête à l’endroit et retrouver de la confiance.

Source texte : Bleacher Report