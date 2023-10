Damian Lillard a joué son premier match avec les Bucks

Transféré des Blazers aux Bucks à la fin septembre, Damian Lillard a enfin connu son baptême du feu avec Milwaukee. Le meneur à la montre a disputé son premier match officiel avec sa nouvelle équipe.

Il va sans doute nous falloir quelques matchs pour vraiment nous habituer à cette image mais elle a au moins le mérite d’être ancrée dans notre esprit désormais. Damian Lillard avec un maillot vert sur un parquet NBA, jouant aux côtés de Giannis Antetokounmpo. Un duo étoilé qui doit remettre les Bucks au sommet de la NBA dès 2024. Pour la première association des deux superstars, Adrian Griffin (coach de Milwaukee) avait choisi une scène appropriée, celle d’Hollywood et du Staples Center.

Et sinon, c’est bien beau tout ça mais ça a donné quoi les premières minutes de Damian Lillard avec Milwaukee ? L’histoire retiendra que le premier panier de Dame Dolla pour les Bucks fut une iso à 3-points.

DAME’S FIRST BASKET AS A BUCK 🔥

(via @NBA)pic.twitter.com/XVmMBQtNpk

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 15, 2023

En 22 minutes sur le parquet, Lillard a collecté 14 points, 3 passes et 3 interceptions, avec une adresse pas encore au rendez-vous. On a surtout senti un Lillard en découverte, qui n’a pas voulu trop forcer et qui a tenté de jouer simple pour sa première. Il y a des automatismes à créer avec les coéquipiers et des combinaisons qui vont progressivement se mettre en place.

On pense notamment au combo Lillard – Antetokounmpo sur pick-and-roll et les décalages que cela peut créer pour les nombreux shooteurs présents chez les Bucks.

First look at Damian Lillard and Giannis in P&R. Two on the ball. Look at the rotation from the weakside *and* Prince on the strong side. pic.twitter.com/IBq67o9fa5

— Steve Jones Jr. (@stevejones20) October 15, 2023

Pour ce qui est du match en général, on a eu une première mi-temps agréable à mater, avec un excellent Anthony Davis des deux côtés du terrain pour faire face à Giannis. Darvin Ham ayant décidé d’ouvrir largement son banc dès le retour des vestiaires, Milwaukee a ensuite pris les commandes de la rencontre grâce à la présence de plusieurs de ses cadres (dont Lillard qui a joué la moitié du troisième quart avant de sortir). On a eu droit à quelques highlights avec notamment Jaxson Hayes qui a envoyé un gros tomar sur la bouille de Robin Lopez.

La fin de match a été l’occasion pour les deux coachs de faire encore tourner pour offrir des minutes aux jeunes ou à des joueurs moins présents sur le début de la présaison. Les Lakers disputeront leur dernier match de présaison ce jeudi à domicile face aux Suns alors que les Bucks ont encore deux matchs à jouer. Face au Thunder ce mardi puis contre les Grizzlies vendredi. L’occasion sans doute pour Damian Lillard de prendre encore un peu plus ses marques au sein du collectif de Milwaukee avant la reprise.