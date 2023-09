23 novembre 2020. Après avoir été sortis sans ménagement par le Heat lors des précédents Playoffs, les Bucks tentent quelque chose et récupèrent Jrue Holiday dans un trade de grande ampleur. Oh la bonne idée.

Oh la bonne idée, car la franchise du Wisconsin ne le sait pas encore mais elle vient d’ajouter à sa partition la note qui manquait pour faire de sa musique une vraie symphonie.

Tout juste élu pour la première fois… coéquipier de l’année pour sa dernière saison avec les Pels, Jrue Holiday débarque à Milwaukee dans le rôle du meneur Monsieur Propre, exceptionnel nulle part mais excellent partout. All-Star en 2013 avec les Sixers, Jrue a traversé la décennie 2010 sans perte mais avec fracas, posant par exemple une mixtape posée en 2018 au premier tour des Playoffs face à… Damian Lillard.

Depuis ? 17,7 points, 4,5 rebonds et 6,1 passe en saison 1 à Milwaukee, 18,3 points, 4,5 rebonds et 6,8 passes l’année suivante et enfin 19 points, 5,3 rebonds et 7,4 passes en 2022-23, superbe saison qui lui permettra de retourner au All-Star Game en 2022-23. Rajoutez à cela une présence de daron respecté en défense et vous obtenez ce qu’on pourrait appeler le joueur parfait, deuxième ou troisième homme d’une franchise qui joue le titre tous les jours de la semaine.

Mais pour réduire un peu l’entonnoir ? Zoomons dès maintenant sur sa plus belle œuvre, ce qui reste aujourd’hui comme l’apex de sa belle carrière, les… Finales NBA 2021, théâtre du deuxième titre de l’histoire des Bucks, du sacre de Giannis Antetokounmpo en tant que double MVP, DPOY et MVP des Finales grâce à une dinguerie à 50 pions et 14 rebonds lors du Game 6 face aux Suns.

Jrue Holiday ? Comme souvent dans l’ombre de Giannis mais tellement utile. Fondamental. 22 points, 5 rebonds et 10 passes en Finale de Conf face à des Hawks déjà contents d’être là, puis ces actions légendaires en finale, notamment deux interceptions transformées en contre-attaques envoyant Khris Middleton au Game 4 et surtout Giannis Antetokounmpo au alley-oop au Game 5. 3 steals au Game 4, 3 au Game 5 et 4 lors du match du titre, excusez-moi, et un mood qui lui offrira même les portes de Team USA quelques jours plus tard, histoire de vanner Devin Booker dans l’avion en lui piquant probablement ses bonbons entre deux escales.

Jrue Holiday c’était ça. Un mec que le fan lambda peine à citer quand on lui demande de donner le nom des meilleurs joueurs NBA… mais qui en fait pourtant partie. Les Bucks ont certes récupéré un génie de sa génération mais perdent un vrai leader, qui ravira à n’en pas douter ses futurs employeurs.