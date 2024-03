La poisse continue de poursuivre les Cleveland Cavaliers et Evan Mobley cette saison. L’intérieur souffre d’une entorse sévère à la cheville gauche et pourrait être absent huit semaines, et ainsi manquer le début des Playoffs.

Les Cleveland Cavaliers ne sont pas épargnés par les blessures cette saison. Darius Garland a manqué six semaines de compétition du fait d’une fracture de la mâchoire, Donovan Mitchell, victime d’une contusion osseuse, enchaine actuellement les matchs ratés, mais le plus malchanceux de l’effectif est probablement Evan Mobley.

En effet, le troisième choix de la Draft NBA 2021 a manqué 21 matchs consécutifs cet hiver pour soigner son genou gauche et alors qu’il commençait à retrouver du rythme, sa cheville a fait des siennes.

Selon Joe Vardon et Jason Lloyd, journalistes de The Athletic, l’entorse à la cheville gauche de Evan Mobley est sévère et pourrait lui faire manquer huit semaines de compétition.

Cleveland Cavaliers forward Evan Mobley is likely to miss extended time with a sprained left ankle, sources say.

Details at @TheAthletic with @ByJasonLloyd and @joevardon: https://t.co/PwroeFxuQL

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 6, 2024

Problème , les Playoffs commencent dans un mois et demi, le 20 avril.

Les Cleveland Cavaliers sont actuellement troisièmes de la Conférence Est et leur place en postseason n’est pas menacée. L’absence d’Evan Mobley dans ce push final n’est pas forcément un immense problème, d’autant plus qu’ils ont remporté 16 des 23 matchs disputés sans lui cette saison, mais tout de même. L’intérieur est le meilleur défenseur de la franchise de l’Ohio et un des points d’ancrage de son attaque.

Ne pas le récupérer pour le début des Playoffs serait un immense coup dur et même si c’était le cas, son manque de rythme l’empêchera peut-être d’attaquer cette postseason pied au plancher.

C’est surtout un immense coup dur pour le joueur en lui même. Evan Mobley arrive au bout de sa troisième année en NBA et va donc devoir se rendre à la table des négociations cet été. Et un run de Playoffs de qualité pourrait / devra grandement impacter le montant de son futur contrat.

Pour JB Bickerstaff, il va falloir faire ce qu’il fait de mieux depuis le début de la saison, bricoler et unir un groupe en attendant le retour de ses stars. Espérons que, pour Evan Mobley, ce dernier se fasse avant l’élimination des siens au printemps.

