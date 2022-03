Les Cavaliers s’accrochent au Top 6 : victoire importantissime contre Denver, la peinture Lauri Markkanen – Evan Mobley a charbonné

« J’aime quand un plan se déroule sans accroc ». Ce vendredi, les Cavaliers sont partis acheter un bocal à Darty, l’ont rempli de trois litres de respect, ont écrit le nom de la franchise sur un bout de papier, ont glissé ce bout de papier dans le bocal, puis ont envoyé le bocal à Denver. À l’aube de leur déplacement, les Nuggets étaient ainsi au courant : il faut mettre du respect sur Cleveland.

Qu’est-ce qu’il fait plaisir ce mois de mars. Des performances individuelles à foison, mais surtout, beaucoup d’équipes encore focus sur la fin de saison régulière, espérant soit maintenir leur position, soit l’améliorer. Sans Jarrett Allen depuis bientôt deux semaines, les Cavaliers – 6èmes – résistent difficilement aux assauts des Raptors. Mercredi dernier, les hommes de Nick Nurse sont finalement revenus à hauteur de ceux de J.B. Bickerstaff. Le rendez-vous de ce vendredi est donc importantissime pour Cleveland qui reçoit les Nuggets de Nikola Jokic. Pas de beef direct entre les deux franchises, mais une position similaire à savoir la célèbre « dos au mur ». Les Nuggets sont 6èmes et en cas de défaite dans l’Ohio, ne seraient plus qu’à un seul match des Wolves, 7èmes. Il serait quand même exceptionnel d’assister à un play-in entre LeBron James, Anthony Davis et Nikola Jokic. En bref, les Cavaliers et les Nuggets abordent la rencontre avec le goût du sang en bouche. C’est avec ce même goût que l’on découvre la première mi-temps de Darius Garland et ses copains. Le premier quart-temps est potable, mais le second sent bon la Domino’s Ligue 2. À Cleveland, les largesses défensives sont inquiétantes et ne laissent rien présager de bon pour la postseason. Dans la raquette, les Nuggets galèrent devant l’association Lauri Markkanen – Evan Mobley, mais les visiteurs font des différences sur les lignes extérieures. A contrario, Darius Garland est un magicien de l’autre côté du parquet. Les attaques de Cleveland sont plutôt fluides et manquent simplement de réussite. C’est un match. Pour l’instant pas le meilleur, mais c’est un match (Cleveland Cavaliers 52 – 63 – Denver Nuggets).

Evan Mobley secures the win for the @cavs with a clutch and-1 bucket! He finishes with 27 PTS & 11 REB pic.twitter.com/rgPd6gACWG — NBA (@NBA) March 19, 2022

Vous avez vu la vidéo ? La suite est exceptionnelle, une vraie guerre de tranchées entre deux équipes qui jouent leur vie. C’est là que le coaching prend toute son importance. La présence de Kevin Love dans le dernier quart-temps est questionnable. Alors oui, il met ce gros 3-points à trois minutes du terme, sert de point d’appui à ses extérieurs et ses cheveux poivre et sel rassurent la jeunesse, mais qu’en est-il de sa dernière défense sur Nikola Jokic ? Celle qui permet au Joker d’égaliser à 107-107 et de filer en prolongation. Pas de problème, Evan Mobley claque 9 points sur ces cinq minutes de bonheur en plus. En réponse à la performance de Scottie Barnes contre les Lakers – 31 points, 17 rebonds, 6 assists et 1 interception à 67% au tir – le rookie fait lui aussi étalage de sa polyvalence, au meilleur des moments. Mais c’est bien Lauri Markkanen qui plante le dagger de la victoire : une énorme bombinette qui fait se lever toute la Quicken Loans Arena. C’est la festoche, Darius Garland tope de bonheur Lamar Stevens. Eh, quand même, quelle saison messieurs.