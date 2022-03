Tanking et course à la Draft 2022 : les Rockets prennent 38-23 dans le dernier quart-temps, à ce niveau-là c’est de l’art

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et ce matin, les Rockets ont fait TRÈS fort.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Rockets : on aurait pu mettre les Wizards, les Blazers, le Thunder, les Kings ou même les Spurs. Mais là, c’est la manière qui a séduit avec une défaite décrochée douloureusement dans le 4ème quart-temps. Que dire de ce 38-23 infligé par les Pacers ? De l’art, tout simplement. Il est regrettable qu’aucune cérémonie ne récompense cette aptitude à lâcher un match, et d’un autre côté heureusement. Là, c’était tellement grillé que le jury aurait crié au fake. À Houston l’ambition est affichée : c’est le first pick ou rien.

Mauvaise opération du jour – Pacers et Knicks : alors, qu’est-ce qui leur arrive à nos ventres mous de la Conférence Est ? On se met à gagner des matchs ? Quand ça ne compte plus du tout ? Les Pacers se rapprochent dangereusement du bilan de Sacramento qui a perdu cette nuit, attention à ne plus fauter. Même topo pour les Knicks qui, suivant leur bilan, peuvent gratter les spots des Lakers, de Washington et de New Orleans. Ont-ils envie de perdre volontairement des matchs avec un effectif qui, initialement, était annoncé pour les Playoffs ? Pas sûr.

Le programme de la nuit prochaine

22h : Wolves – Bucks

0h : Hornets – Mavericks

1h : Wizards – Lakers

1h : Cavaliers – Pistons

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon