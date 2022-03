La course aux Playoffs : 20ème victoire en 24 matchs, les Celtics veulent tâter du podium

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à un mois tout pile de la postseason !

Les résultats de la nuit

Le classement



La petite explication concernant les tie-breakers

Bonne opération du jour – Hawks, Nets, Celtics et Pelicans : ça fait du bien de parler des équipes vertes, celles qui peuvent répondre « oui et toi ? » quand on leur demande « la forme ? ». Les Hawks en sont à quatre victoires sur leur cinq derniers matchs et ne seront absolument pas un chouette morceau à se farcir au play-in. À Brooklyn, le bilan est de 37 victoires pour 34 défaites et, mine de rien, le Top 7 n’est plus si loin. Si l’on pousse un peu le délire, ce serait complètement fou que les Nets topent la 6ème place. Les Celtics continuent de faire comprendre à tout le monde qu’ils sont enfin prêts pour les Playoffs, et les Pelicans, tranquillement, sécurisent peu à peu leur 10ème place devant les Spurs.

Mauvaise opération du jour – Bulls, Nuggets, Raptors et Grizzlies : à l’Est, les Bulls s’éloignent du Top 4 tandis que les Raptors perdent le contact de Cleveland. Il serait topissime de le récupérer avant le 16 avril prochain, historie d’éviter la case play-in. Pour les Grizzlies, l’affaire est délicate avec un revers qui rapproche les Warriors des petits gars du Tennessee. Et finir 3ème n’offre pas les mêmes privilèges qu’une place de dauphin : entre affronter soit le Jazz, soit les Mavs, soit les Nuggets, ou un paumé du play-in, le choix est vite fait. Et les Nuggets justement, la défaite les rapproche du play-in, ce qui serait un sacré coup de massue pour Nikola Jokic, aux performances individuelles XXL.

Les affiches de la nuit prochaine

22h : Wolves – Bucks

0h : Hornets – Mavericks

1h : Wizards – Lakers

1h : Cavaliers – Pistons

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hawks ou Hornets

Bucks – Raptors ou Nets

Sixers – Cavs

Celtics – Bulls

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hawks – Hornets

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans