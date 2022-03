Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Kevin Durant met ses 38 points contre Portland, une nuit comme une autre en NBA

Douze matchs à débriefer dont quelques perles venues inscrire cette nuit dans les bouquins d’histoire. Pour les plus curieux, on parle de Gregg Popovich, de LeBron James, de Russell Westbrook, de Scottie Barnes et pas trop d’Olivier Sarr. On se pose, on se fait couler un truc et on vous raconte tout ça.

Les Sixers ont reçu les Mavericks avec le canon, la poudre à canon et l’argent du beurre.

On confond peut-être nos expressions, mais Joel Embiid ne confond pas ses ambitions : 32 points pour le maire de Philly.

Les Knicks ont gagné face aux Wizards alors qu’il aurait fallu tanker : 15 points à 5/11 du parking pour Evan Fournier

Thriller de fou à Toronto.

Russell Westbrook a touché le haut du plexi, puis planté un buzzer de folie, le tout en l’espace de quinze secondes.

Scottie Barnes a posé 31 points, 17 rebonds, 6 assists et 1 interception à 67% au tir.

LeBron James a fait du LeBron James dans le Canada : beaucoup de LeBronto car beaucoup de paniers clutchs.

Sans Trae Young, les Hawks ont fusillé les Grizzlies de Ja Morant : 30 points de Bogdan Bogdanovic, 7 points et 5 rebonds de Timothée Luwawu-Cabarrot.

Kevin Durant a posé 38 points face à un cinq majeur bien foireux made in Portland.

Du Justise Winslow, du Drew Eubanks, du Trendon Watford, du Brandon Williams et du Josh Hart.

Match de foufous entre Cavaliers et Nuggets.

Aucune des deux formations ne voulaient tomber dans le play-in de sa conférence, et cela s’est vu.

Les Rockets ont réussi à perdre le match contre les Pacers, et ce malgré leur avance d’une dizaine d’unités avant le dernier quart-temps.

Le Heat a tapé le Thunder, RAS de ce côté-là.

Gregg Popovich est sorti en furie en envoyant de petits noms d’oiseaux aux arbitres, le clin d’œil à ses joueurs est magique.

Rudy Cocorico Gobert a posé 19 points, 16 rebonds et 2 blocks contre Nicolas Cocorico Batum.

Les Celtics perpétuent leur ascension avec une 20ème victoire en 24 matchs.

Phoenix a lavé Chicago, sans vergogne, sans pitié.

LE GIGANTESQUE SHOOT DE WESTBROOK POUR LA PROLONGATION !!!

LeBron with one ridiculous play after another in the fourth quarter and OT

Pop 😭😭😭❤️❤️❤️ La spéciale, énorme pétage de câble contre les arbitres afin de réveiller ses joueurs, des flots d'insultes, il se fait expulser et lâche un clin d'œil en partant 😭😭😭

Clarkson letting Gobert get the rebound

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2022

Lauri Markkanen gives the Cavs (+120 ML) the lead in OT 🔥 pic.twitter.com/lMAgNBGJMD — NBABet (@nbabet) March 19, 2022

Kevin Durant dropped 38 PTS on just 15 shot attempts to lift the Nets to the win!
38 PTS (11-15 FGM)

6 REB

6 AST

