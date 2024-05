Les New York Knicks avaient le match en main à 29 secondes de la fin, mais se sont effondrés en laissant la victoire s’échapper. Jalen Brunson a pourtant été – une nouvelle fois – étincelant, auteur de 40 points et 6 passes décisives.

Il a fallu un quart-temps à Jalen Brunson. Un quart-temps d’adaptation à la défense rugueuse des Sixers qui avait tout bien fait pour le priver de ballon. Ensuite, c’était encore la fête à la maison. Trois jours après avoir marqué 47 points, battant le record de sa franchise en Playoffs, le meneur des Knicks a refait chauffer le scoring.

Un deuxième quart à 13 points à 6/6 au tir, les Knicks plus que jamais dans la partie, et un enfer pour la défense de Philly. Jalen sait comment mettre le ballon dans un panier, et personne ne va l’en empêcher. En seconde période, même son de cloche : l’attaque des Knicks dépend de lui et lui seul.

L’avantage avec Brunson, c’est qu’il ne faut pas lui demander deux fois pour être clutch. Alors que Nico Batum ne peut pas être plus près, il dégaine le mi-distance assassin pour donner cinq points d’avance à New York. On ne peut pas mieux défendre, on ne peut pas mieux attaquer. Quand il est pris à deux à 30 secondes de la fin, c’est encore lui qui trouve la passe décisive pour Miles McBride.

En prolongations, les Knicks inscrivent 9 points… tous exclusivement marqués par le meneur. Un 3-points autoritaire d’emblée, un lay-up vingt secondes plus tard, avant d’envoyer un autre bonbon derrière l’arc. Les Sixers ont tremblé, et encore plus quand il égalise à 106-106 d’une nouvelle bombinette à 1 minute 14 de la fin de la prolongation. JB était par-tout.

Avec 40 points à 15/32 au tir dont 4/11 derrière l’arc, 3 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions en 50 minutes, Jalen Brunson n’aura pas démérité dans la défaite. Mais il a malheureusement croisé la route d’un justicier français et d’un grand chef au numéro 21, puis d’un homme qui lui a volé le statut de meilleur joueur de cette série, au moins pour un soir. Terrible, mais c’est la loi des Playoffs !