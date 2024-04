Absolument indéfendable dans le Game 4 opposant Sixers et Knicks, Jalen Brunson a inscrit presque la moitié des points pour New York dans leur courte victoire (92 – 97). Tout en faisant office de clutchitude, le meneur new-yorkais a effacé des tablettes les 46 points en Playoffs inscrits par Bernard King… en 1984. Les Knicks repartent pour le Game 5 à domicile avec une avance de 3-1 dans la série, et nous, en attendant, on vous propose les highlights de Jalen.

Jalen Brunson est complètement inconscient. Il fallait être clutch ce soir pour mener 3-1 et revenir à New York sereins avant le Game 5, eh bien nous avons l’honneur de vous annoncer que Jalen Brunson a été clutch. Les stats de JB ? 47 points à 18/34 aux tirs, avec 10 passes décisives pour compléter le double-double. Un festival offensif absolument instoppable de presque 44 minutes. Du déchet ? A peine, le meneur finit la soirée avec une seule perte de balle.

The most points scored in a playoff game by a Knick

47 points 🔥🔥 | @jalenbrunson1 pic.twitter.com/HJ7p3b04LT

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) April 28, 2024

Jalen Brunson a tout simplement plus scoré que tous les autres membres du cinq majeur des Knicks. Rien que ça. Après ce soir, il devient également le seul joueur de la longue histoire des Knicks à finir un match de Playoffs avec 40 points et 10 rebonds. Pourtant boitillant par moments après des gros contacts dans la raquette, Brunson est tombé à de nombreuses reprises, il s’est relevé à chaque fois. Bien trop vif, trop précis sur son footwork, trop ingérable à mi-distance, Jalen Brunson a scoré, scoré, scoré et encore scoré. C’est un sacré match référence posé par JB ce soir, le genre dont on se rappelle dans la legacy d’un joueur.

Les highlights des 47 points de Jalen Brunson face aux Sixers (Game 4) pic.twitter.com/x6pOIy4WGh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2024

Privé de Bojan Bogdanovic, privé de Mitchell Robinson, le podcasteur a pris son équipe sur ses épaules pour les amener à la victoire. Le Knick en est à 33 points et 9 assists de moyenne sur la série. Continue à nous régaler comme ça Jalen, nous on est juste là pour t’accompagner…